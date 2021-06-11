Украинцев готовят к повышению цен на проводной интернет

Минэнергетики внесло предложение, которое может несколько изменить условия доступа интернет-компаний к электроопорам. Далеко не все провайдеры используют эти объекты инфраструктуры для своей деятельности. Однако в маленьких городках и селах – это единственный способ «проложить интернет».





Предыдущая редакция соответствующего закона позволяла энергопредприятиям несколько повышать реальные ставки. Но в том же документе содержится и формула, по которой пользование одной электроопорой стоит 0,3% минимальной зарплаты за месяц, то есть всего 18 грн. Поэтому в Министерстве энергетики решили закрепить такую формулу в качестве основной методики расчета стоимости пользования.

Изменения сразу же были согласованы с Национальной комиссией по регулированию связи и информатизации. Казалось бы, новация пойдет только на пользу интернет-провайдерам и уменьшит их расходы. Но не все так однозначно.

Неудачный момент для изменений

По мнению Анатолия Пятакова, главы Интернет ассоциации Украины, изменения в законодательстве не заставят облэнерго упростить условия пользования электроопорами для провайдеров. Ведь удачный перерасчет расходов на содержание опор позволит, несмотря ни на что, «подогнать» тарифы до нужной суммы.

К тому же в селах часто не применяются коэффициенты, снижающие стоимость пользования, а цена за опору не распределяется пропорционально между всеми, кто ею пользуется.

По мнению эксперта, время для изменений также было выбрано неудачно. Ведь сейчас как раз стартовал сезон строительства, а государство еще и пообещало субвенции для подключения сел к сети Интернет.

В обход правил

Как уже упоминалось, энергокомпании нередко злоупотребляют властью и заставляют провайдеров платить не только их часть за аренду опоры, а всю сумму полностью, не учитывая что одним объектом инфраструктуры пользуются сразу несколько компаний.

Еще один способ повысить доход за счет интернет-компаний – это навязывание собственных проектировщиков для прокладки телекоммуникационных сетей. Такая услуга провайдерам обходится порой в несколько раз дороже, чем в случае самостоятельного выбора подрядчика.

Учитывая такие условия пользования электроопорами, в отдаленных регионах и селах с исключительно проводным интернетом цены на драгоценные мегабайты непременно возрастут. Однако популярные провайдеры будут до последнего бороться за клиента, даже путем демпинга.