Жінкам з якими іменами катастрофічно не щаститиме у 2023 році

Новий 2023 рік, який за китайським календарем вважається роком Чорного Водяного Кролика, стане успішним не для всіх. Найбільше за словами астрологів не щаститиме жінкам, що носять одне з трьох імен. Для них наступаючий рік буде сповнений труднощів і навряд подарує бодай кілька щасливих митей.

Зіпсувати життя Чорний Водяний Кролик спробує Ларисам, Аллам та Галинам. Однак якщо власниці цих імен зуміють підлаштуватися під атмосферу та вібрації цього року, також зможуть провести його цілком щасливо.

Лариса

Лариси вирізняються з поміж інших жінок своєю надмірною емоційністю. Вони часто поводяться нестримано та випплескують на оточуючих весь свій негатив, не маючи на це жодних підстав. Натомість у рік Кролика одними з найважливіших рис стануть спокій та врівноваженість. Тож бунтівним Ларисам доведеться взяти себе в руки, а інакше конфлікти з оточуючими та навіть із начальником їм гарантовані.

Алла

Жінки, названі цим іменем, зазвичай дуже амбітні та цілеспрямовані. Вони йдуть до мети, долаючи всі перешкоди. Ба більше, інколи вони «йдуть по головах», ставлячись до інших зверхньо та навіть із ноткою презирства. Однак Кролик зовсім не такий. Він скромний та сором’язливий, тож не буде допомагати зарозумілим Аллам. Натомість ці жінки можуть постраждати від власніх амбіцій і втратити все, до чого так довго прагнули.

Галина

Галини своєю натурою дуже схожі на симовол наступаючого року Водяного Кролика. Та в цьому й біда. Жінки названі цим іменем дуже м’які та легко піддаються впливу. Їхню довірливість нерідко використовують нечисті на руку люди. Тож Галинам наступного року варто бути обережнішими, щоб не піддатися часом на чиюсь провокацію або не стати жертвами шахраїв. Адже несміливий Кролик точно не зможе вберегти їх від такої долі.