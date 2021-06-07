Чтобы иметь возможность конкурировать с «Киевстар», который постоянно предлагает интересные акции, сотовый оператор «lifecell» запустил самый дешевый тарифный план за сущие копейки.





Преимущества тарифа

Выгодное предложение от «Лайфа» стоит 50 гривен в четыре недели. Заплатив такую сумму абонент получит:

Неограниченный Интернет

Возможность бесплатной раздачи трафика Интернета с помощью гаджетов

Неограниченное количество звонков внутри сети lifecell

250 минут для звонков звонки на номера остальных сотовых операторов в Украине

Особую цену для персонифицированных абонентов и клиентов, которые пользовались опцией переноса номера

Неизменную цену в 50 грн до конца августа нынешнего года.

Интересно, что сам пакет называется «Без Границ» и стоимость каждого дня пользования составляет 1,79 гривен.

Особенности подключения

Тариф «Без Границ» можно подключить, выполняя следующие шаги:

Купить пакет «Интернет без границ» или пакет «Универсальный» в профильных магазинах.

Активировать сим-карту с помощью звонка на любой украинский номер или перейти на сайт компании.

Первый пакет услуг, предоставляемый после подключения, стоит столько, сколько сам стартовый пакет.

Владельцам пакета «Универсальный» для включения пакет «Интернет без границ» надо связаться с консультантом следующими средствами:

Войти в личный кабинет на талые my.lifecell.ua

Ввести комбинацию символов * 747 #

Побывать на странице s.lifecell.ua/sp

Позвонить по бесплатному номеру 5433

Также при наличии задолженности на счете переход на этот или другой тариф недоступен.