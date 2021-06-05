Штраф в десятки тысяч : Украинцев будут штрафовать по-новому

280 парламентариев в ходе сессии Верховной Рады Украины приняли новый законопроект во втором чтении. Этот акт предусматривает штрафы в десятки тысяч. То есть, законодатели придумали, как будут штрафовать украинцев по-новому.





Отмечается, что принятый закон – это один из двух документов, которые должны ввести в действие механизм габаритно- весового контроля на дорогах. Нардепы на законодательном уровне предусмотрели возможность автоматического фиксирования нарушений, если отсутствуют специальные разрешения.

Также данный закон наделяет организацию “Укртрансбезпека” правом обращаться в суд, чтобы добиться взыскания стоимости движения по автодорогам с нарушителей. Кроме этого парламентарии изобрели еще и административные наказания за нарушения ПДД, которые были автоматически зафиксированы фото- и видео съемкой.

Однако одобрения такого закопроекта маловато, чтобы осуществлять контроль над соблюдением данной нормы. Для этого придумали еще один закон, который предусматривает автоматическую фиксацию нарушителей, которые водят грузовики.

Согласно документу, если у водителя грузового транспорта нет разрешительных документов, но он пытался ездить по дороге с пассажирами или с грузом, и это зафиксировано, то на водителя наложат штраф в размере 17 000 грн. Если это дальнобойщик-международник, то его оштрафуют на 34 000 гривны.

Если были превышены габаритные и весовые нормативы, то размер штрафа будет колебаться от 8500 до 51 000 грн. Чиновники из Министерства инфраструктуры отметили, что система, которая автоматически фиксирует нарушение габаритно-весовых ограничений, может быть запущена уже сейчас, но это произойдет, если в действие будут введены эти два законопроекта.



Если верить данным, которые предусматривает официальная статистика, то за 11 месяцев минувшего года общая сумма денежных взысканий за подобные нарушения составила 127 миллионов гривен.