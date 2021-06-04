Стало відомо, що змушує українців класти смартфони в холодильник

Деякі користувачі задаються питанням, навіщо класти телефон в холодильник. Це спірне питання, адже дії можуть спричинити за собою негативний результат – апарат просто може вийти з ладу. В яких ситуаціях виникає така необхідність і чи варто ризикувати, розглянемо в цій статті.





Смартфон перегрівся

Надмірне нагрівання смартфона можливе в жарку погоду, якщо залишити телефон на сонці на тривалий час. Якщо ви візьмете пристрій з собою в лазню або сауну, перегрів теж забезпечений.

Існує думка, що, поклавши телефон в холодильник, ви досягнете його швидкого охолодження і додатки після цього почнуть працювати швидше. Однак це судження помилкове.

Різкий перепад температур зашкодить апарату. Через контраст температурного режиму всередині може утворитися конденсат, який зіпсує внутрішні системи смартфона.

Якщо ви дорожите своїм телефоном, то не варто так ризикувати. Краще зняти чохол і покласти апарат в тінь або прохолодне місце для поступового природного охолодження.

Потрібно швидко розрядити

Дехто вважає, що охолодженням в холодильнику можна домогтися швидкої розрядки телефону. Дійсно, взимку в сильний мороз батарея сідає набагато швидше, деякі пристрої розряджаються до нуля. Але варто зайти в приміщення, і заряд автоматично відновлюється.

Ще вважають, що телефон, поміщений в холодильник, швидко розряджається через те, що втрачає мережу і починає посилено відновлювати зв’язок з нею.

Інші причини

Існують інші ситуації, при яких користувачі кладуть свої мобільники в холодильник: не ловить мережу, не працює прийом Wi-Fi, Bluetooth або інші функції.

Зустрічаються різні думки на цей рахунок. Хтось відзначає позитивний вплив низьких температур, а у когось це викликало незворотні наслідки.

Ефективність даного способу науково не доведена. Мобільний пристрій наражається на ризик і може вийти з ладу, тому так робити не варто.

Якщо на смартфон надійде дзвінок з включеною вібрацією, телефон почне зміщуватися і впаде, може розбитися екран або пошкодитися корпус. Знаходження в низьких температурах негативно позначається на технічній роботі пристрою.

Якщо ви дорожите своїм смартфоном і хочете користуватися ним тривалий час, то варто відмовитися від цього способу. Так ви продовжите роботу акумулятора і позбудетеся від небажаних негативних наслідків.