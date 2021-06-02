Новий вірус на Android навчився записувати телефонні дзвінки, контролювати WhatsApp, красти повідомлення, файли, фото і відео

Чергові дослідження безпеки Android смартфонів принесли плоди. Знайдений черговий небезпечний вірус, який відмінно маскується і краде практично всі ваші дані. Цікаво, тоді вперед!





Фахівці Zimperium провели дослідження і встановили, що користувачів операційної системи Android підстерігає нова небезпека. System Update – небезпечний вірус і аж ніяк не корисний софт. Справа в тому, що даний вірус, який досить-таки непогано замаскувався під корисну програму можна легко знайти в інтернеті і дуже швидко встановити на смартфон. Виконувати дану дія не можна категорично.

Принцип роботи і маскування небезпечного вірусу

Цей додаток для того, щоб максимально заплутати користувачів дуже грамотно маскується і використовує логотип Google. Але, це лише зовнішній вигляд, а насправді це RAT – одна з форм трояна. Якщо користувач все-таки встановив цю біду, вона відразу починає діяти, виключно на шкоду користувачеві. Вірус відразу зв’язується з творцем і передає ці дані в першу чергу:

за допомогою чого користувач виходить в інтернет;

відомості про батарею пристрою;

чи є на пристрої WhatsApp.

Після моніторингу та передачі цих даних вірус починає передавати повідомлення, що були відправлені та отримані, записи переговорів по телефону і безліч даних з браузера.

Звідси напрошується простий в дії, але дуже ефективний висновок, він в першу чергу стосується новачків: встановлюйте і користуйтеся виключно перевіреними програмами з Google Play Store. Але не забувайте про те, що часом і звідти можна зловити різні неприємності.

Що може викрасти додаток System Update (спайварь)

Дане шкідливе програмне забезпечення не проникло і не проникне в Google Play Store. Також варто відзначити, що на інші пристрої вірус проникнути не може, це вже добре, адже дана особливість істотно обмежує можливості програми. Але, даний шкодник аж надто багато може вкрасти з пристрою, на який його встановили.

Хакери отримують контроль над пристроєм і практично необмежені можливості:

записують всі види дзвінків;

отримують повний контроль над додатком WhatsApp;

крадуть не тільки повідомлення, але і якщо встановлені root-права, то і файли з месенджера;

файли з основними розширеннями і практично всі дані з браузера;

місце розташування, а також відео та картинки, додаток може самостійно робити фото.

Фонову активність троян, також легко приховує, адже краде тільки превью картинок або відео. Варто відзначити, що вірус досить таки грамотно розроблений: коли він отримує команди від операторів, то показує жертві повідомлення про те, що йде пошук оновлень програмного забезпечення.

Будьте напоготові і пам’ятайте: системні оновлення приходять на ваш смартфон самостійно (НЕ В ЯКОСТІ PUSH-ПОВІДОМЛЕННЯ з браузера), їх не потрібно завантажувати зі сторонніх джерел. А якщо вам ніяк не терпиться оновити свій смартфон, то не забувайте, що робите це на свій страх і ризик.

А в разі, якщо ви розумієте, що з вашим смартфоном щось не те, то як мінімум – зробіть скидання до заводських налаштувань. Таким чином ви повинні позбавитися від шкідника. Але не забувайте, що працює це не з усіма вірусами. Деякі стійкі до цієї процедури.