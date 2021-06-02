В Україні різко підскочить прожитковий мінімум: Нардепи назвали нову суму

Через кілька днів на порядку денному у Верховній Раді буде представлено законопроєкт під номером 3515, автором якого є глава профільного комітету та депутат від провладної фракції «Слуги народа». Згідно з документом, прожитковий мінімум повинен збільшитись.





За новими правилами, рівень прожиткового мінімуму повинен бути не менше 40% від середньої заробітної плати. Тобто цей показник повинен вираховуватись із показника в 13 500 гривень, тому виходить, що прожитковий мінімум повинен дорівнювати 5 400 гривень. Це у два разі більше чинного показника.

Але якщо, таке рішення буде прийняте, то потрібно підвищувати пенсії та зарплати урядовцям. Для здійснення такого плану потрібно знайти сотні мільярдів гривень, яких в державному бюджеті немає. Виходить, що «зелені» з одного боку, намагаються підвищить прожитковий мінімум, а з другого – відв’язати від нього соціальні виплати.

Глава міністерства соціальної політики України Марина Лазєбная зазначила, що прожитковий мінімум повинен стати основою для визначення гарантій та доходів, що є головним джерелом існування громадян. Тому, на думку урядовця, розмір прожиткового мінімуму повинен бути достатнім, щоби люди мали можливість задовольнити елементарні потреби.

Прожитковий мінімум буде збільшуватись кожен рік на 1%. У 2021 році – на 40%, а у 2031-на 50%. Але експерти відзначили ще один негативний факт: більшість наших громадян покращень не відчують.