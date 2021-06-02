Що розгнівало фанатів Xiaomi та як на це відповіли у компанії

Ні для кого не секрет, що власні смартфони і софт Xiaomi спочатку показує для китайського ринку, а вже потім все це “розтікається” по решті світу. Це цілком логічно: довіра “рідних” фанатів для компанії буде понад усе, як би вона не хотіла завойовувати зовнішнє середовище.





Погодитися з таким розкладом можна, адже для багатьох важлива кінцева якість продукту, а не терміни, в які користувачі його отримують. “Ну отримаю я смартфон на місяць-два пізніше, і що з того? Зате встигнуть доробити прошивку!” – на жаль, така думка нехай і популярна, але не вірна. І стосується це, в першу чергу, компанії Xiaomi.

Невдоволення користувачів було неминуче ще з того моменту, як компанія з Піднебесної почала штампувати одні і ті самі пристрої під різними іменами. В першу чергу проблема криється в кількості смартфонів, а вже після – в їх якості: розібратися, який з них заслуговує на увагу, для звичайного користувача тепер важко.

Чим так незадоволені люди?

Але біда криється і в софті. Власники смартфонів Xiaomi по всьому світу незадоволені глобальною прошивкою MIUI. На їхню думку, вона поступається китайській і йде від витоків, які компанія поставила ще в 2010-му році.

Google замінює китайські додатки

Кількість реклами в китайській прошивці зашкалює – її там набагато більше в порівнянні з “глобалкою”, але є і зворотна сторона медалі у вигляді заміни китайських сервісів рішеннями від Google. Вони в собі реклами не містять, але залишаються безальтернативними і навіть видалити їх непросто. Як підсумок – корисний софт від самої Xiaomi у нас просто не працює. Імпортозаміщення йде на користь не завжди.

Постійні проблеми з оновленнями

Чекати оновлення місяцями – вже норма для користувачів Xiaomi. Все б нічого, от тільки нова версія прошивки часто містить в собі баги і недоробки, і на їх виправлення, знову ж таки, йде час. І це ми не говоримо про бюджетні смартфони, в яких ситуація буває плачевна: смартфон може не переварювати неоптимізовану MIUI.

Урізана функціональність глобальної прошивки

В окремому пункті офіційного листа від фанатів йдеться про відмінності між китайською і глобальною прошивками. Наприклад, на їхню думку, якість знімків китайського смартфона Mi 10 Pro перевершує глобальний Mi 10 Pro, що прямо говорить про відмінності прошивок для двох однакових смартфонів.

Запис дзвінків прекрасно працює в китайській MIUI, в глобальній недоступний просто тому, що додаток для дзвінків замінили на Google Телефон. Про непрацюючий NFC в Mi Band фанати теж згадали, і цілком справедливо: якщо є можливість, то чому б не порадувати нею людей?

Xiaomi “відмовляється” від своїх фанатів

Таке ставлення до себе користувачі просто не можуть терпіти , погрожуючи “знайти альтернативні рішення”, благо на ринку вони є. Xiaomi , на думку фанатів, варто зрозуміти, що стагнація в роботі з софтом – далеко не кращий з варіантів , і глобальний ринок теж заслуговує підвищеної уваги.

При цьому, ціни на гаджети компанії ростуть, а ось видимих покращень все менше. Якщо раніше ми говорили про те, що “Xiaomi – кращий за свої гроші“, то зараз вираз втрачає свою актуальність.

Що на це відповіла сама Xiaomi?

Компанія свою відповідь до фанатів почала з нотки ностальгії, згадавши початок свого шляху, а саме 2010 рік і прошивку MIUI. У той час Xiaomi ще не підозрювала, в яку велику компанію вона перетвориться через якихось 10 років. Бренд подякував користувачам “за скромне звернення” і попросив проявити терпіння.

Xiaomi вивела на ринок велику кількість смартфонів, які переповнюють модельний ряд компанії, як існуючий вибір для того , щоб надати можливість користуватися продуктами компанії всім людям без винятку. Насправді звучить не дуже-то і переконливо.

MIUI 12.5 розраховувалася самою Xiaomi як оновлення, яке виправить помилки системи. За заявою компанії, до багатьох смартфонів вона ще не дійшла тому, що модельний ряд дуже великий, і на розсилку оновлення команді потрібен час. Замкнуте коло, не інакше.

Відмінності між глобальною і китайською прошивками – задумка і стратегія компанії. Xiaomi не зовсім добре знає глобальний ринок, тому рішення компанії можуть не подобатися спільноті.

Ну і подякувати фанатам за довіру компанія теж не забула, вказавши, що глобальний ринок продовжить отримувати новинки.

Що нас чекає в майбутньому?

Нам здається, що Xiaomi все ще “промацує грунт”. Компанія дуже молода, і вони можуть не повною мірою знати, що потрібно людям і як їм це надати в кращому світлі. Але заробляти на цьому китайці, все ж, теж не забувають.

Про чистоту їх каяття судити не так просто – це ми зрозуміємо тільки через деякий час, а поки всі проблеми не втрачають своєї актуальності.

Наша думка з приводу політики Xiaomi

У нас є три претензії до Xiaomi:

величезна кількість випущених смартфонів, в яких можна заплутатися;

несвоєчасні оновлення, які можна чекати дуже довго;

не завжди стабільна робота системи з вильотом фонових і активних додатків.

Ми повністю на стороні фанатів – компанія забуває, чим займалася в самому початку свого шляху. Стабільна робота системи, на нашу думку, набагато важливіше оновлень – ламати те, що тепер добре працює, ні до чого. Але поки Xiaomi в повній мірі не може надати ні оновлень, ні стабільності.

Але і похвалити Xiaomi теж можна: принаймні, компанія не відмовчується і готова до діалогу зі своїми фанатами. За всі роки існування бренду ми були свідками того, як китайці вміють обходити конкурентів і задовольняти потреби людей. Любов до Xiaomi, все ж, просто так виникнути не можна. Це унікальний бренд зі своїм баченням.

Посилання на лист зі зверненням фанатів (не реклама)