Деньги “растворились” в воздухе: снятие наличных в Monobank закончилось потерей круглой суммы

На сайте Минфин появился отзыв от клиента украинского мобильного банка «Монобанк», у которого странным образом исчезли 15 000 гривен с карты. Он решил снять наличные со своего счета через банкомат банка «Аккорд», однако деньги не были выданы, хотя и их списали с аккаунта.





Детальное описание случая

Пользователь выложил в своем отзыве полное описание странной ситуации, которая вызывает множество вопросов. В апреле он решил снять деньги со своего счета в «Монобанке» через банкомат «Аккордбанк», который находится в Одессе. Запросив выдачу 15000 гривен, клиент стал ждать денег, однако они не появились из окошка. Посчитав, что произошел сбой, он проверил счет и увидел, что указанная сумма с карты исчезла, однако выдача купюр не состоялась. Пользователь сразу же начал звонить в разные инстанции, а именно:

на «горячую линию» «монобанк»;

в поддержку банка «Аккорд»;

в представительство платежной системы Visa в Колорадо.

«Монобанк» ответил клиенту стандартной фразой – ждите, мы разберемся в ситуации. Попросили ждать до 28 апреля, когда придет ответ от платежной системы. В «Аккорд» заявили, что ждать инкассации банкомата, которая состоится только 6 мая. В поддержке Visa заявили, что проверят информацию и свяжутся с клиентом.

В результате развязка была неутешительной. В «Монобанк» и после 28 апреля заявили, что ничем помочь не могут, потому что ждут ответа от Visa. В Visa заявили, что до 24 апреля включительно никаких сбоев в системе не происходило, поэтому проблему нужно решать в банке, которому принадлежит банкомат. В «Аккорд» заявили, что 6 мая произошла инкассация устройства и лишних денег там не обнаружено.

Теперь пользователь не знает, куда обращаться для решения проблемы, и уверен, что у него украли 15000 гривен.