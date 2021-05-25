Які три непомітні звички, змушують нас платити набагато більше за мобільний зв’язок

Всі хочуть користуватися зв’язком вигідно і не переплачувати. Але іноді ми, самі того не помічаючи, здійснюємо дії, які призводять до зайвих витрат. Позбувшись від таких звичок, ви зможете заощадити гроші на більш важливі покупки.





Заміна живої зустрічі телефонною розмовою

Поява мобільного зв’язку та інтернету повністю змінила наше життя. Перебуваючи в постійній поспіху, ми вважаємо за краще просто зателефонувати своїм родичам і друзям, ніж їхати в гості або зустрічатися особисто. Так, це зручно, але в той самий час може привести до непотрібних витрат на оплату тарифного плану.

Намагайтеся частіше бачитися зі своїми рідними та близькими. Телефонний дзвінок не замінить живого спілкування.

Навіть за одну зустріч можна обговорити набагато більше, ніж по телефону. Отримати підтримку і увагу друзів та родичів набагато приємніше при особистому спілкуванні. Під час мобільної розмови не можна обговорити особисті ситуації, обійняти людину і побачити її добрий погляд. І як ще один плюс – це можливість заощадити на зв’язку.

Марні розмови

Цей пункт особливо близький дівчатам (без жодного сексизму) – вони любительки дзвонити подругам по кожній дрібниці, чи то розпродаж в магазині або випадкова зустріч з колишнім хлопцем, і розмовляти годинами. Такі розмови можуть стати частиною повсякденного життя, що приводить до зайвих витрат.

Якщо кожен день базікати по телефону даремно, то в місяць набіжить пристойна сума рахунку за зв’язок.

Запам’ятайте: час – гроші. Витрачений час за обговоренням порожніх тем не можна повернути, краще провести його з користю, прочитавши книгу, послухавши цікавий аудіозапис, навчитися чомусь новому.

Якщо ви почнете дорожити своїм часом, то необхідність у непотрібних дзвінках зникне, а значить, ви збережете свої гроші на щось більш важливе.

Розмова за кермом

Ця безневинна, на перший погляд, звичка дуже небезпечна. Водіння автомобіля вимагає концентрації уваги. Ситуації на дорозі бувають різними, тому водій повинен бути максимально зібраним і зосередженим.

Розмова по телефону під час водіння більш тривала за часом, оскільки увага розсіюється, і ви можете забути, про що спілкувалися, доведеться починати тему заново. Таким чином, ви витрачаєте гроші на довгу розмову і піддаєте себе небезпеці на дорозі.

Замість цього краще зустрічайтеся з друзями в кафе і спілкуйтеся в своє задоволення. А від телефонних розмов під час водіння краще відмовитися зовсім, так ви заощадите на штрафах за порушення ПДР, позбавите себе від ризику аварії і зайвих витрат.