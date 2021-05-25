Експерти розповіли, чи можуть визначити ваше місце розташування, якщо смартфон вимкнений?

Питання, яке хвилює багатьох: чи може хто-небудь дізнатися ваше місце розташування на карті, якщо ви відключили смартфон?





Є думка, що коли смартфон вимкнено, він перестає виконувати свої звичайні функції, але деякі як і раніше працюють. Якщо дати йому секретну команду, то гаджет може відреагувати і видати своє місце розташування. А, може, і включити мікрофон для підслуховування. Чи так це насправді?

Коли ви виключаєте смартфон, він, дійсно, не знеструмлюється. Згадайте: наприклад, будильник може дзвонити навіть у вимкненому пристрої. А якщо спробувати включити смартфон при розрядженому акумуляторі, на екрані блимає червона батарейка або з’явиться інший сигнал. Фактично гаджет переходить в режим енергозбереження і залишає задіяним тільки ряд критично важливих процесів: відстеження таймерів, контроль за станом батареї і так далі.

У вимкненому стані смартфон не може передавати інформацію, так само як і отримувати «секретні команди».

Щоб передавати якісь дані, необхідно використовувати радіомодуль. А це поряд з екраном один з найсерйозніших споживачів енергії. Якби радіомодуль продовжував працювати, вимкнений телефон витрачав би батарею так само активно, як і включений.