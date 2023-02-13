Як не втрати доступ до своєї пошти: 4 основні правила

Електронна пошта є у кожного українця, який користується інтернетом – без неї неможлива реєстрація на різних сайтах та сервісах. У випадку, якщо вона буде втрачена, то користувач може втратити свої облікові записи, оскільки не завжди вдасться відновити їх. Ну, а якщо доступ до ящика отримає зловмисник, то він може скористатися вашими обліковими записами для різних справ – від вигоди до банальної розсилки спаму.

У 99% випадків втрата доступу до пошти або злам відбуваються виключно з вини самого користувача — самі поштові сервіси надійно захищають свої дані: останніми роками великих витоків зафіксовано не було.

Перейдемо до порад, які допоможуть вам уникнути втрати доступу до скриньки.

Пароль

Чим складніший і довший пароль, тим менша ймовірність, що його підберуть. Хоча сервіси і не дають багаторазово ввести невірний пароль, ризик перебору все ж таки залишається, якщо у вас дуже простий пароль, наприклад, qwerty. Використовуйте спеціальні символи, цифри та літери в різному регістрі.

Не зберігайте пароль у відкритому доступі, наприклад, у нотатках на смартфоні або текстових файлах. Краще вивчити секретне слово та вводити його щоразу вручну. Також слід бути обережним, коли вводите пароль на чужому пристрої. Якщо ви не довіряєте йому, то після закінчення роботи зі скринькою бажано якнайшвидше поміняти свій пароль з девайса, який належить вам.

Також пароль не повинен бути схожим на вашу адресу пошти – інакше підібрати його буде ще простіше.

Поштові клієнти

Використовуйте лише популярні поштові клієнти. Не варто встановлювати зламаний софт, завжди можна підібрати безкоштовну альтернативу. Якщо ви користуєтеся клієнтом і зберігаєте в ньому паролі, і доступ до пошти дуже важливий для вас, то бажано ще мати на пристрої антивірус.

Адже поштовий клієнт зберігає ваш пароль у відкритому вигляді. За історію поштових програм кілька разів траплялися витоки пароля саме з поштового клієнта. Також не варто забувати оновлювати програмне забезпечення для використання пошти.

Двофакторна авторизація

Багато поштових сервісів підтримують двофакторну авторизацію. Після введення адреси та пароля на смартфон вам надходитиме код у вигляді SMS (або PUSH-повідомлення в додатку). Такий вид захисту практично зводить нанівець можливість несанкціонованого доступу до вашої скриньки.

Перевірте способи відновлення пароля

Існує кілька способів відновлення втраченого пароля:

Резервна поштова скринька. Дотримуйтесь всіх вищевказаних правил безпеки, через резервну пошту можна отримати доступ до основної;

Код SMS. Не втрачайте сім-карту, до якої прив’язана поштова скринька;

Контрольне питання та відповідь. Вони мають бути складними та не асоційовані з вашою особистістю. Головне не забути цих даних.

Також не забуваємо перевіряти сайт, на якому ви вводите пароль. Існують фальшиві ресурси, які зовні нічим не відрізняються від реальних. Тільки після введення логіну і пароля дані потрапляють до зловмисників. Ретельно перевіряйте адресу поштового сервісу перед введенням, щоб URL збігався з цим.