Кращі засоби для захисту особистих даних на Android смартфонах

Користувачі сучасних смартфонів зберігають на своїх мобільних гаджетів цілу купу різних даних: від контактів та нотаток, до банківських даних. З огляду на це, важливо забезпечити їм належний захист. Як це зробити? Витратити пару хвилин на цю статтю. У ній ми зібрали найефективніші засоби для захисту особистих даних на Android смартфонах.





Не підключатися до відкриті Wi-Fi точок

Зловмисники часто використовують такі мережі для крадіжки даних. Подібні точки доступу часто зустрічаються в кафе і ресторанах. Небезпечні вони тим, що ніякого захисту не мають, тому всі підключені пристрої можуть стати легкою здобиччю зловмисника.

Особливо не рекомендуємо оплачувати якісь покупки в інтернеті, вводячи дані карти, будучи підключеним до такої точки доступу.

Не заходити на “ліві” сайти

Часто витоки даних відбуваються після відвідування потенційно небезпечних сайтів. Визначити такий просунутому користувачеві не складе труднощів, але у новачка з цим можуть виникнути проблеми. Тому рекомендуємо встановити антивірус.

Навіть у самого простого безкоштовного варіанту є функція, що аналізує сайти, на які власник хоче зайти. У разі виникнення потенційної загрози з’являється відповідне повідомлення.

Не відкривайте листи-обманки

Зловмисники можуть надіслати вам лист, в якому повідомляється про те, що вам потрібно авторизуватись на тому чи іншому сайті. У 90% випадків це сайт-обманка, націлений для збору пароля і інших особистих даних. Цей спосіб один з найдавніших, але багато користувачів на нього до цих пір охоче ведуться.

Та й взагалі перехід по посиланнях, які вам надсилає незнайома людина – найлегший спосіб надати доступ до своїх особистих даних третім особам.

Не викладати важливі фотографії та дані в хмарні сховища

Напевно ви чули про зломи Cloud-акаунтів популярних зірок з подальшим шантажем. Це показує, наскільки хмарні сховища небезпечні. Не варто вивантажувати в них свої пікантні фотографії, замітки з паролями від акаунтів, дані банківських карт і іншу важливу інформацію