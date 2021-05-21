Названо основні причини підвисання смартфону

З часом будь-який смартфон починає працювати повільніше. Відбувається це як з вини виробника, так і через неправильні дій користувача. Розповімо про 7 причин, чому гальмує телефон.





Переповнений кеш додатків

У будь-якої програми є кеш, в якому зберігаються тимчасові файли. Чим довше використовується додаток, тим більше об’єм кеша накопичується. Згодом він стає таким великим, що програма починає повільно працювати, відкривати сторінки і завантажувати дані.

Найсильніше до цього схильні соціальні мережі, браузери та інші часто використовувані додатки. Виправити цю проблему нескладно: досить відкрити програму через налаштування телефону і в розділі “Кеш” натиснути “Очистити”.

Включені “важкі” додатки і фонові процеси

Телефон може почати гальмувати, якщо на ньому запущені кілька програм, які вимагають багато ресурсів. До їх списку входять мобільні ігри, більшість музичних сервісів, деякі сервіси Google. Їх одночасна робота в фоні призводить до того, що телефон не справляється з навантаженням і починає працювати повільніше. Якщо це відбувається, необхідно повністю виключити ці програми і перевірити, чи змінилася ситуація.

Смартфон може сповільнитися і в тому випадку, якщо на ньому відбувається фонова робота декількох додатків, які постійно відстежують дані користувача. Серед них може бути Facebook, банківські програми та інші. Щоб телефон працював швидше, необхідно заборонити таким програмам працювати у фоновому режимі.

Брак пам’яті

Недолік місця на телефоні також призводить до того, що пристрій починає гальмувати. Для коректної роботи необхідно принаймні кілька гігабайт вільного місця в постійній пам’яті.

Якщо смартфон відправляє повідомлення, що необхідно очистити місце, перший крок щодо прискорення роботи телефону буде полягати саме в цьому. Для швидкодії доведеться пожертвувати великими додатками або, наприклад, викачаними відеороликами.

Непотрібні програми і оптимізатори

Десятки додатків, які багато користувачів встановлюють, а потім ні разу не відкривають, також витрачають ресурси телефону. Вони не тільки займають пам’ять, але і можуть працювати у фоновому режимі, оновлювати дані та надсилати повідомлення.

Додатки, що оптимізують роботу телефону, також є причиною гальм. Такі програми тільки сильніше навантажують гаджет, особливо якщо користувач встановлює частий таймінг перевірок (наприклад, один раз на годину). У фоновому режимі ці програми постійно перевіряють стан телефону, тим самим тільки сильніше споживаючи його обмежені ресурси.

Шкідливі програми

Якщо користувач часто викачує APK-додатки та інші файли зі сторонніх джерел, з часом на пристрої накопичаться шкідливі програми. Вони також буду працювати у фоновому режимі, відстежуючи дії власника або, що гірше, без його відома використовуватимуть браузер або інші програми. Сторонні програми можуть негативно впливати на роботу смартфона, тому вибирати їх потрібно з обережністю.

Бюджетна модель телефону

Недорогі мобільні телефони вартістю до 4000 грн часто спочатку працюють нормально, але з часом починають гальмувати. Це пояснюється різними причинами – від старіння заліза, до захаращеності пам’яті і старого ПЗ.

Оновлення ПЗ на старих моделях

Оновлення програмного забезпечення – регулярна процедура, яка доступна всім новим моделям. Але і тут може ховатися причина гальм – практично кожне оновлення несе в собі додаткові функції і можливості. Саме тому телефони починають працювати повільніше, тому що не витримують кількості нових функцій при старій потужності.