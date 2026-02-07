lifecell розпочинає еру 5G: підписано стратегічну угоду з Ericsson про оновлення ядра мережі

Мобільний оператор lifecell та шведський технологічний гігант Ericsson оголосили про старт масштабного проєкту з модернізації телекомунікаційної інфраструктури. У Києві, за участі послів Швеції та Франції, компанії підписали угоду про оновлення ядра мережі. Цей крок є частиною системної підготовки оператора до повноцінного запуску технологій зв’язку п’ятого покоління (5G) в Україні.

Хмарні технології та “віртуальні” мережі

Ключовим елементом модернізації стане перехід lifecell на хмарно-орієнтовану архітектуру (cloud-native). Замість застарілого обладнання оператор впровадить новітні рішення Ericsson: систему Packet Core для обробки даних та Unified Data Management (UDM) для керування абонентськими профілями. Це дозволить розгорнути мережу 5G Standalone (SA) — “чистий” 5G, який не залежить від інфраструктури 4G. Нова архітектура також підтримуватиме технологію network slicing (сегментація мережі). Це означає, що оператор зможе створювати виділені віртуальні канали під конкретні завдання, наприклад, окремий стабільний канал для критичних служб або онлайн-ігор.

Що отримають абоненти?

Для звичайного користувача ця складна технічна модернізація означатиме цілком відчутні переваги:

Швидкість та пінг: Оновлення забезпечить вищу швидкість передачі даних та мінімальні затримки, що критично важливо для стримінгу у високій якості, відеодзвінків та онлайн-геймінгу.

Оновлення забезпечить вищу швидкість передачі даних та мінімальні затримки, що критично важливо для стримінгу у високій якості, відеодзвінків та онлайн-геймінгу. Надійність: Хмарна архітектура значно підвищує стійкість мережі до перевантажень та збоїв.

Хмарна архітектура значно підвищує стійкість мережі до перевантажень та збоїв. Нові сервіси: Мережа стане готовою до масового впровадження AR/VR технологій (доповненої та віртуальної реальності).

Варто зазначити, що це вже другий великий крок lifecell у оновленні мережі за останній час. У жовтні 2025 року компанія повністю відмовилася від застарілої технології SDH, перейшовши на сучасні оптичні рішення.