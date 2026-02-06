Велике переселення абонентів: від якого оператора тікають українці

У січні 2026 року послугою MNP (збереження номера при зміні оператора) скористалися понад 50 тисяч абонентів. Згідно зі звітом НКЕК, абсолютним лідером за кількістю нових залучень став lifecell, до мережі якого перейшли 45 135 користувачів.

Статистика міграції:

Після lifecell з великим відривом йдуть Vodafone (8 066 нових номерів) та «Київстар» (6 653 номери). Хто втратив: Найбільший відтік абонентів зафіксовано у «Київстару» (пішли понад 31 тисяча осіб) та Vodafone (понад 22 тисячі). Lifecell втратив найменше — близько 6 тисяч клієнтів.

Експерти пов’язують активність абонентів із пошуком вигідніших умов. Наразі найдешевші тарифи на ринку стартують від 190 грн, тоді як більшість популярних пакетів коштують у межах 300 грн на місяць.

Як перенести номер

Для цього в Україні діє спеціальна послуга MNP. Вона дозволяє перейти від одної компанії до іншої зі збереженням номера та коду.

Щоб перенести номер, потрібно дотримуватись такого алгоритму:

подайте заявку на перенесення номера до нового оператора – онлайн, телефоном чи у магазині (потрібен паспорт і вибір тарифу),

отримайте SIM-картку нового оператора після підтвердження перенесення номера (або eSIM),

дочекайтесь повідомлення про активацію та замініть SIM-картку (після цього номер обслуговуватиме новий оператор),

Переносити номер можна не частіше ніж раз на місяць. Після переходу абоненти, які вам телефонують, чутимуть повідомлення про зміну оператора та можливу іншу вартість дзвінка.