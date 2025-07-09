Samsung Galaxy S25 FE: дисплей на 120 Гц і Android 16 з коробки

Поки всі чекають на презентацію Samsung Galaxy Z, інсайдери поділилися подробицями про наступний доступний флагман — Galaxy S25 FE. Витоки вказують на більш тонкий корпус, преміальний дисплей і сучасну начинку. Смартфон вже засвітився в GeekBench і обіцяє помітні поліпшення в порівнянні з минулим поколінням.

За даними ZDNet, корпус Galaxy S25 FE стане тоншим — 7,4 мм проти 8 мм у торішньої моделі Galaxy S24 FE. Це стало можливим завдяки гнучкій OLED-панелі власного виробництва Samsung. Також пристрій отримає екран з діагоналлю 6,7 дюйма і частотою оновлення 120 Гц, рамки навколо якого стануть значно тоншими, ніж у S24 FE. Роздільна здатність, швидше за все, залишиться на рівні FHD+.

Згідно з витоком, всередині буде встановлено чіп Exynos 2400, 8 ГБ оперативної пам’яті і Android 16. Також девайс запропонує основну камеру на 50 Мп, надшироку на 12 Мп і телефото на 8 Мп, фронтальну на 12 Мп і акумулятор ємністю 4700 мАг з швидкою зарядкою 45 Вт. Терміни виходу Galaxy S25 FE поки невідомі.