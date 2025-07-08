OnePlus Nord 5 та Nord CE5: середнячки з великими батареями

Компанія OnePlus представила два нових смартфони – Nord 5 і Nord CE5. У них виробник зробив особливий акцент на ігровій продуктивності, швидкій зарядці та сучасних фотоможливостях. При цьому пристрої доступні за ціною.

OnePlus Nord 5 отримав 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей зі змінною частотою оновлення до 144 Гц. Пікова яскравість досягає 1800 нит. Заявлено підтримку ШІМ-затемнення на частоті 3840 Гц. Серцем смартфона став процесор Snapdragon 8s Gen 3, що працює в парі з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем на 256 або 512 ГБ стандарту UFS 3.1. За охолодження відповідає найбільша в сегменті випарна камера площею 7300 мм.

Для любителів мобільних ігор OnePlus обіцяє до 5 годин геймінгу при 144 fps у Call of Duty Mobile. Смартфон отримав акумулятор на 6800 мАч із швидкою зарядкою SuperVOOC потужністю 80 Вт та підтримкою функції обхідної зарядки. Як і у флагманському OnePlus 13, класичний перемикач беззвучного режиму замінили на програмовану кнопку Plus Key.

OnePlus Nord 5

Смартфон оснащений подвійною тильною камерою: основний модуль на 50 Мп із сенсором Sony LYT-700, як у OnePlus 13, з оптичною стабілізацією та додатковий ультраширококутний на 8 Мп. Попереду встановлено 50-мегапіксельну фронталку Samsung JN1 з можливістю запису відео в 4K при 60 fps.

Серед інших особливостей вказані стереодинаміки, ІЧ-порт, Wi-Fi 6 та NFC. Корпус захищений за стандартом IP65. Смартфон працює на Android 15 із оболонкою Oxygen OS 15, а виробник обіцяє 4 роки оновлень.

OnePlus Nord CE5 – модель простіше. Смартфон отримав 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, піковою яскравістю 1430 ніт та вбудованим сканером відбитків пальців. Усередині – чіп MediaTek Dimensity 8350, який набирає 1,47 мільйона балів у AnTuTu. Залежно від конфігурації доступно 8/12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач до 256 ГБ з можливістю розширення. Смартфон працює під керуванням Android 15 із фірмовою оболонкою Oxygen OS.

OnePlus Nord CE5

Акумулятор у Nord CE5 ще більше – на 7100 мАг, при цьому заявлено 9 годин роботи в іграх. Підтримується швидка провідна зарядка потужністю 80 Вт та функція обхідної зарядки. Основна камера тут теж на 50 Мп, але з простіше сенсором — Sony LYT-600. Є також ультраширик на 8 Мп та фронталка на 16 Мп.

Ціна на OnePlus Nord 5 стартує з 449 євро (8/256 ГБ) і досягає 499 євро (12/512 ГБ). Nord CE5 пропонують за ціною від 299 (8/128 ГБ) до 349 євро (8/256 ГБ).