RTX 5050 протестували в сучасних іграх в FullHD

Експерт протестував народну відеокарту GeForce RTX 5050 за $249 в 10 іграх в 1080p. Тестування провели на ПК з процесором AMD Ryzen 7 9800X3D.

Свіжу відеокарту початкового рівня порівняли з GeForce RTX 4060, GeForce RTX 3060 Ti і Radeon RX 7600 XT 16 GB. Середні результати за результатами тестів в 10 іграх:

GeForce RTX 5050 — 127 кадрів в секунду.

GeForce RTX 4060 — 135 кадрів в секунду.

GeForce RTX 3060 Ti — 148 кадрів в секунду.

Radeon RX 7600 XT 16 GB — 138 кадрів в секунду.

Також наводяться дані з увімкненою технологією трасування променів:

GeForce RTX 5050 — 42 кадри в секунду.

GeForce RTX 4060 — 44 кадри в секунду.

GeForce RTX 3060 Ti — 48 кадрів в секунду.

Radeon RX 7600 XT 16 GB — 35 кадрів в секунду.

Висновок — GeForce RTX 5050 відстає навіть від найпростішої карти NVIDIA минулого покоління (настільної RTX 4050 не існувало). І свою ціну в $249 не виправдовує.