Киевстар запустил новый ультрабюджетный тариф: что входит в пакет услуг всего за 50 грн в месяц

Один из самых крупных украинских операторов Киевстар сообщил своим клиентам приятную новость. Теперь у них будет возможность платить еще меньше за высококачественную связь и мобильный интернет. Оператор запустил новый тарифный план SIP PRO, стоимость которого стартует от 50 грн в месяц.

Что входит в пакет SIP PRO?

На своем официальном сайте оператор подробно расписал все услуги, доступные в рамках тарифного плана SIP PRO. Пакет услуг на месяц включает:

До 20 ГБ мобильного интернета, что означает просмотр видео без задержек, серфинг в соцсетях, комфортная работа с онлайн-документами и т. д. Неограниченные звонки на номера в сети Киевстар, а это еще большее общение с семьей и друзьями. Дополнительные минуты на звонки к абонентам других операторов и на городские номера, то есть общение без ограничений. Возможность расширения перечня доступных услуг за счет подключения дополнительных сервисов, например, роуминга, СМС-пакетов и т.д.

И все это за небольшую плату от 50 грн в месяц. Такая низкая цена делает новый тариф от Киевстар одним из самых дешевых в Украине. При этом пользователи пакетов SIP PRO будут получать услуги связи и мобильный интернет столь же высокого качества, как и пользователи более дорогих тарифов оператора.

Как подключить SIP PRO?

Перейти на тарифный план SIP PRO и получить первый ультравыгодный пакет услуг абонеты Киевстар могут:

в личном кабинете на веб-портале оператора;

с помощью мобильного приложения Киевстар;

воспользовавшись услугами консультанта в официальных магазинах компании.

Тариф SIP PRO, входящий в новую эконом-линейку тарифов Киевстар – это уникальная возможность быть на связи и пользоваться высококачественными услугами одного из лучших операторов Украины за небольшую плату. Выбирая SIP PRO абоненты сознательно отказываются от лишних для себя услуг, предпочитая рациональный стиль пользования сотовой связью без ущерба для кошелька.