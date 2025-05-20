Київстар запустив новий ультрабюджетний тариф: що входить до пакету послуг лише за 50 грн на місяць

Один з найбільших українських операторів Київстар повідомив своїм клієнтам приємну новину. Тепер у них буде можливість платити ще менше за високоякісний зв’язок та мобільний інтернет. Оператор запустив новий тарифний план SIP PRO, вартість якого стартує від 50 грн на місяць.

Що входить до пакету послуг SIP PRO?

На своєму офіційному сайті оператор детально розписав усі послуги, доступні в межах тарифного плану SIP PRO. Пакет послуг на місяць включає:

До 20 ГБ мобільного інтернету, що означає перегляд відео без затримок, серфінг у соцмережах, комфортна робота з онлайн-документами тощо. Необмежені дзвінки на номери в мережі Київстар, а це ще більше спілкування з родиною та друзями. Додаткові хвилини на дзвінки до абонентів інших операторів та на міські номери, тобто спілкування без жодних обмежень. Можливість розширення переліку доступних послуг за рахунок підключення додаткових сервісів, наприклад роумінгу, СМС-пакетів тощо.

І все це за невелику платню від 50 грн на місяць. Така низька ціна робить новий тариф від Київстар одним із найдешевших в Україні. При цьому користувачі пакетів SIP PRO отримуватимуть послуги зв’язку та мобільний інтернет такої ж високої якості, як і користувачі більш дорогих тарифів оператора.

Як підключити пакет SIP PRO?

Перейти на тарифний план SIP PRO та отримати свій перший ультравигідний пакет послуг абонети Київстар можуть:

в особистому кабінеті на веб-порталі оператора;

за допомогою мобільного застосунку Київстар;

скориставшись послугами консультанта у офіційних магазинах компанії.

Тариф SIP PRO, що входить до нової економ-лінійки тарифів Київстар — це унікальна можливість бути на звязку та користуватися високоякісними послугами одного з найкращих операторів України за невелику платню. Обираючи SIP PRO абоненти свідомо відмовляються від зайвих для себе послуг, віддаючи перевагу раціональному стилю користування стільниковим зв’язком без шкоди для гаманця.