Новий апдейт: смартфони на Android будуть самі перезавантажуватись раз на три дні

Компанія Google впроваджує нову функцію безпеки для пристроїв Android: смартфон тепер буде автоматично перезавантажуватися, якщо він перебував у заблокованому стані протягом трьох днів поспіль. Оновлення з цією функцією вже поширюється під версією Google Play Services 25.14

Після автоматичного перезавантаження пристрій переходить у стан «До першого розблокування» Це означає, що всі призначені для користувача дані залишаються зашифрованими і недоступними до введення пароля або біометрії. Такий захист знижує ризики несанкціонованого доступу в разі втрати або крадіжки телефону

Схожа функція – Inactivity Reboot – з’явилася на iPhone в iOS 18.1 минулого року. В Android вона працюватиме на смартфонах і планшетах, але не торкнеться носимих пристрої під управлінням Wear OS