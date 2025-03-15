До 2030 року інтернет позбудеться домену, що був створений для СРСР

Домен .su, створений для клятого Радянського Союзу, планується видалити до 2030 року. Це рішення було прийнято Міжнародною корпорацією з управління доменними іменами та IP-адресами (ICANN) у зв’язку з тим, що домен більше не відповідає сучасним політичним реаліям, оскільки СРСР припинив своє існування понад 30 років тому.

Процес видалення домену буде поетапним і розпочнеться найближчими роками. На даний момент зареєстровано близько 100,000 доменних імен у зоні .su, і можливість реєстрації нових імен поки що зберігається. Однак ICANN дотримується політики, згідно з якою доменні зони повинні відображати актуальний статус територій, і домен .su був виключений із стандарту ISO 3166-1 у 1992 році.

Власникам доменів у .su рекомендується заздалегідь підготуватися до переходу на інші доменні зони, щоб уникнути проблем у майбутньому. Це може включати купівлю домену в більш стабільній зоні і налаштування редиректів для збереження трафіку і SEO-показників.

Яка історія створення домену .su та його використання

Домен .su був створений 19 вересня 1990 і призначався для використання на території Радянського Союзу. Він став одним із перших доменних імен, зареєстрованих для позначення національної приналежності в інтернеті. Незважаючи на розпад СРСР у 1991 році, домен .su продовжував функціонувати, що відрізняє його від інших доменних зон, таких як .yu (Югославія) та .dd (Східна Німеччина), які зникли разом із відповідними державами.

Використання домену .su

Протягом багатьох років домен .su використовувався різними організаціями та індивідами, пов’язаними з пострадянським простором. В даний час в зоні .su зареєстровано понад 100,000 доменних імен, і вона залишається активною. Домен став своєрідною історичною спадщиною, що відображає хворобливу ностальгію за радянським минулим, і використовується як для комерційних, так і для некомерційних цілей.

Однак домен .su також додав негативної репутації, ставши місцем, де розміщуються сайти, пов’язані з кіберзлочинністю. Експерти з безпеки відзначають, що .su став тяжінням для хакерів і шахраїв, що пов’язано з недостатнім регулюванням і слабким законодавством на росії.

Майбутнє домену .su

У 2025 році ICANN оголосила про плани поетапного припинення використання домену .su з остаточним видаленням до 2030 року. Це рішення обумовлено тим, що домен більше не відповідає сучасним політичним реаліям, та його існування стало проблематичним з погляду актуальності. Власникам доменів у .su рекомендується заздалегідь підготуватися до переходу на інші доменні зони, щоб уникнути втрат.