Не все так погано: GeForce RTX 5090 протестували на старих материнках

Новий флагман NVIDIA підтримує інтерфейс PCIe 5.0, але такий роз’єм є не на кожній материнській платі. Автори порталу TechPowerUp перевірили, чи багато fps втратить користувач, якщо замінити тільки відеокарту – і, як з’ясувалося, поспішати з апгрейдом зовсім не обов’язково.

Для чистоти експерименту тестування проводилося саме в іграх, а не в «синтетиці». Судячи з результатів, перехід на «застарілий» інтерфейс PCIe 4.0 знижує середню кадрову частоту лише на 1% – а якщо материнська плата підтримує тільки PCIe 3.0, то втрати становитимуть до 4% з роздільною здатністю 1080p і близько 3% під час геймінгу в 4K.

Куди важливішою для відеокарти виявилася кількість ліній інтерфейсу. Наприклад, у режимі PCIe 4.0 x4 ігрова продуктивність просідає на 11% у роздільній здатності 1080p. Аналогічні показники були зафіксовані в режимах PCIe 2.0 x16 і PCIe 3.0 x8. Підключення по OCuLink виявилося порівнянно з PCIe 4.0 x4.

Автори порталу HardwareCanucks також зазначили, що проблеми в роботі новинки можуть виникати при використанні райзерів (подовжувачів). Зокрема, на деяких материнських платах потрібно вручну переключитися на старіший інтерфейс, якщо подовжувач не підтримує поточний – недотримання цього правила може призвести до збою в роботі системи аж до BSOD.