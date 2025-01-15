Motorola Moto G Power 2025 – флагманська міць у бюджетному сегменті

Компанія Motorola почала 2025 рік з випуску двох нових бюджетних смартфонів – Moto G Power 2025 і Moto G 2025. Ці пристрої пропонують досить вражаючий набір функцій за мінімальною ціною.

Moto G Power 2025 оснащений 6,8-дюймовим РК-дисплеєм FHD+ з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 1000 ніт і захистом Gorilla Glass 5. Молодший Moto G 2025 пропонує трохи менший 6,7-дюймовий РК-дисплей FHD+ з тією ж частотою оновлення і яскравістю, але використовує скло Gorilla Glass 3.

Усередині обох моделей встановлено чипсет MediaTek Dimensity 6300. Moto G Power поставляється з 8/128 ГБ оперативної пам’яті, в той час як Moto G пропонує версії з 4/64 ГБ або 6/64 ГБ. Девайси працюють на Android 15.

Старша модель – Moto G Power 2025 – оснащена системою з двох камер з основним сенсором на 50 Мп з OIS, надширококутним об’єктивом на 8 Мп. Роздільна здатність селфі-камери становить 16 Мп. Базовий Moto G 2025 оснащений основною камерою на 50 Мп і макрооб’єктивом на 2 Мп.

Обидва пристрої отримали акумулятори ємністю 5000 мАг. Moto G Power 2025 підтримує дротову зарядку TurboPower потужністю 30 Вт і бездротову зарядку потужністю 15 Вт, тоді як Moto G 2025 пропонує тільки дротову зарядку потужністю 30 Вт.

Ще Moto G Power 2025 відрізняється ударостійким корпусом за військовим стандартом MIL-STD-810H і вологозахистом IP68/IP69. Він може витримувати екстремальні умови, включно з падіннями, надмірною вологістю і зануренням у воду. Moto G 2025 отримав вологозахист IP52 і задню панель з екошкіри. Обидва телефони підтримують Dolby Atmos, Hi-Res Audio і технологію Bass Boost.

Moto G 2025 надійде в продаж з 30 січня за ціною $199,99, а Moto G Power 2025 – з 6 лютого за ціною $299,99.