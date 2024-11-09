Чому не варто класти телефон у кишеню куртки взимку: пояснення від фахівця

Зима вже на порозі, а разом з нею і випробування для наших гаджетів. Задумайтеся, куди ви ховаєте свій смартфон перед виходом на вулицю в мороз? Якщо в кишеню куртки, то ви робите велику помилку, яка може дорого обійтися вашому пристрою.

Чому не варто класти телефон у кишеню

Холод — головний ворог сучасних смартфонів. Коли ми кладемо телефон у кишеню куртки, він піддається впливу низьких температур. При цьому, заходячи в тепле приміщення, пристрій різко нагрівається. Такі перепади згубні для батареї: вона починає швидше розряджатися і втрачає свою ємність. Крім того, конденсат, який утворюється всередині корпусу, може спричинити коротке замикання і пошкодити електронні компоненти. Щоб захистити свій смартфон від поломки, найкраще носити його в сумці або рюкзаку.

Чому не можна заряджати телефон з морозу?

Коли смартфон довго перебуває на холоді, його акумулятор охолоджується. Якщо відразу підключити його до зарядки, можуть виникнути такі проблеми:

Конденсат. Різкий перепад температур може призвести до утворення конденсату всередині телефону. Це може викликати коротке замикання та пошкодження внутрішніх компонентів.

Пошкодження акумулятора. Холодний акумулятор може некоректно реагувати на заряджання, що може призвести до його здуття або навіть вибуху.

Неправильні показники. Холод може спотворити показання датчиків, тому телефон може неправильно визначити рівень заряду.

Як уникнути проблем?

Щоб уникнути цих проблем потрібно дотримуватися кількох порад.

Дайте телефону “відтанути”. Перед заряджанням залиште його при кімнатній температурі близько 30 хвилин.

Не використовуйте зовнішні джерела тепла. Не намагайтеся швидко зігріти телефон феном або іншими приладами, це може пошкодити його.

Протріть телефон сухою серветкою. Якщо на корпусі утворився конденсат, акуратно витріть його.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете продовжити життя вашого смартфона.