Чому не варто класти телефон у кишеню куртки взимку: пояснення від фахівця
Зима вже на порозі, а разом з нею і випробування для наших гаджетів. Задумайтеся, куди ви ховаєте свій смартфон перед виходом на вулицю в мороз? Якщо в кишеню куртки, то ви робите велику помилку, яка може дорого обійтися вашому пристрою.
Чому не варто класти телефон у кишеню
Холод — головний ворог сучасних смартфонів. Коли ми кладемо телефон у кишеню куртки, він піддається впливу низьких температур. При цьому, заходячи в тепле приміщення, пристрій різко нагрівається. Такі перепади згубні для батареї: вона починає швидше розряджатися і втрачає свою ємність. Крім того, конденсат, який утворюється всередині корпусу, може спричинити коротке замикання і пошкодити електронні компоненти. Щоб захистити свій смартфон від поломки, найкраще носити його в сумці або рюкзаку.
Чому не можна заряджати телефон з морозу?
Коли смартфон довго перебуває на холоді, його акумулятор охолоджується. Якщо відразу підключити його до зарядки, можуть виникнути такі проблеми:
- Конденсат. Різкий перепад температур може призвести до утворення конденсату всередині телефону. Це може викликати коротке замикання та пошкодження внутрішніх компонентів.
- Пошкодження акумулятора. Холодний акумулятор може некоректно реагувати на заряджання, що може призвести до його здуття або навіть вибуху.
- Неправильні показники. Холод може спотворити показання датчиків, тому телефон може неправильно визначити рівень заряду.
Як уникнути проблем?
Щоб уникнути цих проблем потрібно дотримуватися кількох порад.
- Дайте телефону “відтанути”. Перед заряджанням залиште його при кімнатній температурі близько 30 хвилин.
- Не використовуйте зовнішні джерела тепла. Не намагайтеся швидко зігріти телефон феном або іншими приладами, це може пошкодити його.
- Протріть телефон сухою серветкою. Якщо на корпусі утворився конденсат, акуратно витріть його.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете продовжити життя вашого смартфона.
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