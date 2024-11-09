Чому українцям нараховують зайве в платіжках за газ: пояснення від Нафтогазу

Компанія “Нафтогаз України” назвала основні причини появи заборгованості за спожитий газ.

Чому в українців з’являються незрозумілі борги

Найчастіше це пов’язано з:

Помилками при передачі показань лічильника. Неправильно введені дані можуть призвести до невірного розрахунку спожитого об’єму газу.

Затримками в передачі даних. Якщо дані про споживання газу передаються несвоєчасно, то для розрахунків використовується середній показник, що може призвести до завищення суми до оплати.

Несвоєчасною оплатою попередніх рахунків. Неоплачені рахунки накопичуються і формують загальну заборгованість.

Компанія радить своїм клієнтам бути уважними до своїх рахунків за газ і регулярно звіряти зазначені в них обсяги споживання з фактичними показаннями лічильника. Якщо у вас виникли будь-які запитання чи незрозумілості, ви завжди можете звернутися по допомогу до наших фахівців через чат-боти в Telegram (@GASUA) та Viber (GASUA), або надіслати запит на електронну пошту сІіе[email protected].

Чи зростуть ціни на газ в 2025 році

Насправді зараз можна не хвилюватися щодо подорожчання блакитного палива. Щонайменше до кінця опалювального сезону 2024-2025 вартість не змінюється. Однак вже в травні 2025 року чи влітку, вартість можуть переглянути. За словами експертів в найближчій перспективі вартість одного кубометра газу сягне приблизно 20 гривень. Це одна з вимог Міжнародного валютного фонду в обмін на надання грошової допомоги Україні.

Однак підвищення тарифів не буде одноразовим. Це буде відбуватися поступово, щоб мінімізувати наслідки для українців. Водночас всі малозабезпечені сім’ї будуть отримувати субсидію.

Така ж ситуація з електроенергією. Експерти прогнозують подорожчання до 6-7 гривень за один кВт. Однак це теж буде відбуватися поступово. До кінця опалювального сезону вартість електрики теж не зміниться. А вже в травні ціну можуть переглянути в сторону збільшення. Ймовірно, за один кВт будемо платити близько 5 гривень.