Передчасно закінчилися хвилини чи мегабайти: Vodafone, lifecell та «Київстар» не залишать вас без зв’язку

Часто хвилини, мегабайти чи інші послуги в пакеті передплати закінчуються ще до завершення строку його дії. На щастя українські оператори знайшли вирішення цієї проблеми. Тепер новий пакет можна дозамовити за допомогою послуги позачергового списання абонентської плати.

Як працює нова послуга?

Позачергове списання абонплати дозволяє отримати доступ до всіх послуг, передбачених вашим тарифним планом, включаючи хвилини, СМС та мобільний інтернет. Таке рішення може стати в пригоді у кількох випадках:

ви занадто швидко використали послуги у пакеті;

вчасно не внесли плановий платіж;

бажаєте почати використовувати новий пакет ще до закінчення терміну дії старого.

Скористатися послугою позачергового списання можуть абоненти всіх українських операторів, а саме Київстар, Vodafone та lifecell. Однак перш ніж активувати цю послугу не забудьте переконатися, що на вашому рахунку є сума еквівалентна вартості нового пакету.

Окрім вартості самого пакету може також стягуватися додаткова комісія за його позачергове замовлення. Щоб дізнатися, чи стягуватимуть з вас комісію, перегляньте умови свого тарифного плану.

Як активувати послугу позачергового зняття абонплати?

Абоненти мобільного оператора lifecell для позачергового замовлення пакету послуг можуть скористатися кодом *700#. Таким чином можна передчасно внести абонплату не тільки за себе, але й за будь-якого іншого абонента, наприклад батьків, чоловіка, дружину чи дитину.

Клієнтам Vodafone для завчасного внесення абонплати потрібно набрати *101*444#. Після цього чить увімкнути та вимкнути режим літака, або ж просто перезавантажити смартфон. Лише після цього новий пакет послуг буде активовано.

Абоненти найбільшого оператора країни «Київстар» для замовлення додаткового пакету послуг можуть скористатися кодом *578#. Також внести платіж завчасно можна за допомогою номера *579#, але він працює лише для користувачів тарифів LOVE, LOVE UA, LOVE 2020.