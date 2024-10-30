Рахунки на електрику зменшаться: експерт дав важливу пораду

Цей енергоспоживаючий пристрій може значно збільшити ваш щомісячний рахунок за електроенергію.

Зростання цін на електроенергію змушує нас шукати способи зменшити споживання. Особливо гостро це питання постає в холодну пору року. Експерти попереджають, що деякі побутові прилади, які ми часто використовуємо, можуть значно збільшити наші рахунки за електроенергію. Наприклад, відомий експерт з фінансів Мартін Льюїс закликає бути обережними з використанням сушильних машин, оскільки вони є дуже енергоємними.

З настанням холодів сушіння білизни стало більш тривалим процесом. Спокуса скористатися сушильною машиною, щоб пришвидшити цей процес, цілком зрозуміла. Однак варто пам’ятати, що це може призвести до значного збільшення витрат на електроенергію.

Відомий фінансовий експерт Мартін Льюїс висловився дуже різко щодо сушильних машин, назвавши їх “демонськими приладами”. За його словами, надмірне використання сушилок може призвести до значного збільшення рахунків за електроенергію. Експерт рекомендує відмовитися від цього зручності і шукати альтернативні способи сушіння білизни.

Найпоширеніший спосіб сушіння білизни – це розвішування її на мотузці або сушарці. Однак цей метод має один істотний недолік: він призводить до підвищення вологості в приміщенні. Через це може з’явитися конденсат на вікнах, стінах і меблях, що створює сприятливе середовище для розвитку цвілі та грибка.

Як альтернативу сушильній машині, експерт рекомендує використовувати осушувач повітря. Хоча це вимагає додаткових інвестицій, такі витрати швидко окупаться завдяки економії на електроенергії.

Хоча в українських реаліях про надмірні витрати на електрику від сушарки говорити не варто. Цей прилад не надто поширений. Зараз, коли в Україні в будь-який момент можуть почати застосовувати графіки відключень електроенергії, варто зосередитися на більш простих речах. Українцям радять користуватися приладами, що споживають багато електроенергії в денний час, а також завжди вимикати світло в кімнатах, коли ви з них виходите. Ці кроки допоможуть скоротити дефіцит.