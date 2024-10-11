Epic Games Store безкоштовно роздає одразу дві гри

Найбільший ігровий магазин Epic Games Store анонсував нову роздачу. Цього тижня користувачі можуть безкоштовно отримати дві гри: Empyrion – Galactic Survival і Outliver: Tribulation.

Empyrion – Galactic Survival – космічна пригода «в пісочниці» з елементами виживання. Розробники унікальним чином об’єднали в тайтлі елементи космічних симуляторів, будівельних ігор, ігор на виживання і шутерів від першої особи. У грі можна будувати кораблі, космічні станції та створювати планетні поселення. У Steam у гри досить високий рейтинг – 79%.

Outliver: Tribulation – екшен-хоррор з елементами соулслайку в надприродному світі. У грі повно головоломок і динамічних сцен. У Steam у гри 89% позитивних відгуків.

Поточна роздача триватиме до вечора 17 жовтня. Наступні на черзі проєкти Invincible Presents: Atom Eve і Kardboard Kings – їх роздаватимуть через тиждень.