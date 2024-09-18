В Украине решили опровергнуть банковскую тайну: личные данные клиентов под угрозой

Украинские банки могут обязать раскрывать личные данные клиентов. В парламенте сейчас как раз рассматривают законопроект №11043, содержащий соответствующую норму. Юристы Верховной Рады убеждены, что раскрытие финучреждениями банковской тайны является прямым нарушением конституционных прав граждан Украины.

Новое основание для раскрытия банковской тайны было включено в проект закона «О банках и банковской деятельности» только перед вторым чтением. Однако эта поправка уже вызвала многочисленные пересуды в Верховной Раде. Согласно ей банки должны раскрывать целый ряд данных о своих клиентах в случае получения электронного или письменного запроса от Нацполиции.

Отправить официальный запрос полицейские могут, если заподозрят, что выполненная клиентом платежная операция нарушает определенные статьи УКУ, среди которых 185, 190-192, 200, 361 и др. После получения такого запроса банк должен будет в течение суток предоставить следующую информацию:

Сумму платежной операции и валюту, в которой она была проведена. Дату осуществления операции. Тип операции. IP-адрес, адрес используемого платежного устройства, адрес кассы, в которой была проведена операция и другие геопространственные данные. Идентификационные данные получателя средств: для физического лица – ФИО, индивидуальный налоговый номер; для юридического лица – полное название, ЕГРПОУ. Полное название финучреждения, предоставляющего платежные услуги получателю. Идентификатор или полный номер счета или электронного платежного средства получателя. Название и код эквайера. Код, который идентифицирует данную операцию платежной системе. Идентификатор или полный номер счета или электронного платежного средства плательщика.

В Главном юридическом управлении ВР обеспокоены нововведением. Там подчеркнули, что раскрытие такого широкого спектра информации может нарушать некоторые конституционные нормы по защите конфиденциальной информации о личности.

Также юристов возмущает отсутствие определенного конкретного перечня оснований для отправки запроса. Ведь в таком случае совершенно непонятно по каким признакам банки будут определять, содержит ли платежная операция признаки уголовного преступления. К тому же в предложенном законопроекте не упоминаются никакие правовые нормы, доказывающие положительное влияние нововведения на уровень национальной безопасности и экономического благосостояния государства.