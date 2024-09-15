«Киевстар» резко повысил цены: некоторые услуги уже с сегодняшнего дня подорожали вдвое

Один из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар» объявил о повышении цен. Некоторые из услуг компании подорожали аж вдвое. Изменения вступили в силу сегодня, 16 сентября.

Как сообщили в самой компании, цены обновились только на две услуги – покупку стартового пакета Smart SIM и пользование тарифом SIM для устройств. Стоимость этих услуг теперь будет такой:

стартовый пакет Smart SIM – с 65 до 100 грн;

активация тарифа SIM для устройств – с 50 до 100 грн.

Напомним, что до 16 сентября пакет Smart SIM стоил 65 грн, а подключение услуги SIM для устройств – всего 50 грн.

В операторе также рассказали подробнее об услуге SIM для устройств. В «Киевстар» объяснили, что благодаря этой услуге украинцы могут дистанционно управлять различными гаджетами просто со своего смартфона.

Речь о так называемых «умных гаджетах», в частности GPS-трекер, кондиционер, сигнализацию и тому подобное. С помощью услуги SIM для устройств от «Киевстар» можно включать, выключать или перенастраивать такие устройства даже если вы находитесь за десятки километров от них.

Чтобы подключить такую услугу нужно прежде всего приобрести пакет Smart SIM. А дальше выполнить следующие шаги:

вставить SIM-карту в свой смартфон;

набрать код 929206# и нажать кнопку «Вызов»;

пополнить счет на 50 грн (отныне 100 грн), чтобы активировать тариф;

вытащить SIM-карту из смартфона и вставить в устройство, которым собираетесь управлять.

В компании «Киевстар» объяснили, что повышение тарифов, в частности цен на стартовые пакеты и другие услуги, необходимо для улучшения качества обслуживания абонентов. Ведь из-за регулярных отключений света оператору приходится инвестировать все больше средств в приобретение дополнительных источников питания, которые стоят недешево. Но абоненты как никто заинтересованы в таких инвестициях, поскольку даже в таких экстремальных условиях «Киевстар» продолжает обеспечивать им стабильную связь и интернет.