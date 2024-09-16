Ощадбанк зніматиме кредитні гроші за обслуговування картки: відмовитися буде важко

Українці все частіше скаржиться на сервіс одного з найпопулярніших банків країни. Йдеться про Ощадбанк, одна з клієнток якого нещодавно написала гнівний коментар на офіційному сайті Мінфіну. Жінка розповіла про свої труднощі із закриттям картки й отримала потужний відгук від інших користувачів ресурсу, які також стикалися зі схожими проблемами.

Картку Ощадбанку «неможливо» закрити

За словами клієнтки, її «історія» з Ощадбанком почалася із відкриття зарплатної карти, в додаток до якої жінці оформили ще й кредитку. Однак з роботи вона звільнилась й обома картками користуватись перестала.

Приблизно через півроку після припинення надходжень на зарплатну карту жінці прийшло СМС про зміну умов користування картками. Їй повідомили, що з кредитки тепер регулярно зніматимуться кошти за обслуговування. Клієнтка вирішила, що варто «від гріха подалі» закрити картки Ощадбанку, якими вона все одно не користується. Однак це виявилося завданням не з легких.

Перш за все жінка зателефонували на гарячу лінію Ощаду, щоб з’ясувати, чи можна закрити картки в іншому відділенні (не в тому, де вона їх отримувала). Оператор відповів, що закрити картки можна у будь-якому відділенні банку, адже на них і так немає ані коштів, ані заборгованостей. Та коли клієнтка звернулася до найближчої філії Ощадбанку, простоявши понад 2 години у черзі, їй повідомили, що закрити картки не можуть.

Працівники гарячої лінії брешуть клієнтам

Виявилося, що звертатися із проханням про закриття карток треба все ж до того самого відділення, в якому їх було відкрито. Жінка звісно розгнівалася, адже в контакт-центрі банку їй надали завідомо невірну інформацію. Однак працівники Ощаду цьому наче і не здивувалися, спокійно пояснивши клієнтці, що працівники гарячої лінії не надто компетентні.

В результаті зарплатну картку жінці таки вдалося закрити. Але кредитку, за обслуговування якої незабаром почнуть нараховувати комісію, вона закрити так і не змогла.

Окрім некомпетентності деяких працівників, клієнтка також наголосила на невідповідності інформації на сайті банку до реальної ситуації у відділеннях. Адже однією з причин довгого очікування на обслуговування було те, що на сайті Ощаду не було написано про наявність обідньої перерви. І це, за її словами, далеко не єдина розбіжність між офіційними даними та реальною ситуацією у відділеннях.

Допис користувачки прокоментували ще кілька клієнтів Ощадбанку, які також стикнулися зі схожими проблемами. Зокрема одна з клієнток не змогла закрити свою карту через те, що зробити це може лише менеджер, який її відкривав. Тож схоже що найбільшому банку України потрібно серйозно зайнятися питанням підвищення кваліфікації своїх працівників та рівня сервісу, який вони надають українцям.