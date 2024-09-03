Hardnews

RTX 4070 та RX 7800 XT протестували в новенькій Star Wars Outlaws

GSMinfo03.09.2024

Тестовий ПК включає процесор Ryzen 7 7800X3D і 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5.

Результати на відео:

В тему
  • Star Wars Outlaws, пресет Ultra Settings, трасування променів з високими налаштуваннями – 40 fps (GeForce RTX 4070), 35 fps (Radeon RX 7800 XT).
  • Star Wars Outlaws, пресет Ultra Settings, трасування променів з високими налаштуваннями, DLSS і FSR в режимі Quality – 57 fps (GeForce RTX 4070), 60 fps (Radeon RX 7800 XT).
  • Star Wars Outlaws, пресет Ultra Settings, трасування променів з низькими налаштуваннями, DLSS і FSR у режимі Quality – 83 fps (GeForce RTX 4070), 83 fps (Radeon RX 7800 XT).
  • Star Wars Outlaws, пресет Ultra Settings, трасування променів з низькими налаштуваннями, DLSS і FSR в режимі Quality, генерація кадрів включена – 125 fps (GeForce RTX 4070), 130 fps (Radeon RX 7800 XT).

GeForce RTX 4070 та Radeon RX 7800 XT приблизно рівні.

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GSMinfo03.09.2024
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