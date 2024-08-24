Redmi K80 отримає рекордний акумулятор

Про це повідомляє авторитетний мережевий аналітик із Китаю під псевдонімом Digital Chat Station.

За його словами, Xiaomi зараз тестує акумулятори для лінійки Redmi K80. Перевіряються батареї на 5960 мАгод, 6060 мАгод, 6100 мАгод і 6200 мАгод. У лабораторних умовах остання видає максимальну ємність у 6500 мАгод.

Таким чином, якщо все пройде вдало, топова модель лінійки може отримати акумулятор з дуже великою ємністю. 6500 мАгод стане рекордним значенням для смартфона під брендом Redmi.

У серію Redmi K80, за чутками, увійдуть чотири моделі. А саме базова Redmi K80, бюджетна Redmi K80e, просунута Redmi K80 Pro і флагманська Redmi K80 Ultra (вочевидь, вийде пізніше за інші).

Нагадаємо, що в Redmi K70 і K70 Pro всередині батареї на 5000 мА-год, а K70 Ultra оснащений акумулятором на 5500 мА-год.