Українцям розповіли, на що звернути увагу під час вибору смартфона

При виборі смартфона варто оцінити три ключові аспекти – продуктивність, камеру та екран.

При цьому експерти відмічають, що купівля нового пристрою залежатиме від індивідуальних потреб, бюджету і завдань користувача. Так, наприклад, покупцю спочатку треба вирішити, смартфон на якій операційній системі ближче покупцеві, – на iOS і Android.

Якщо майбутній власник захоплюється мобільними іграми, фахівці радять приділити особливу увагу процесору. Ще один важливий параметр – екран. Пристрої з частотою оновлення 60 Гц і 120 Гц даватимуть різний користувацький досвід.

Більшість українців (74%) купують смартфони на базі операційної системи Android, і лише 18% жителів країни зупиняють свій вибір на iOS. Згідно з проведеним дослідженням, решта 4% респондентів віддають перевагу Windows Phone та іншим операційним системам, інші 4% опитаних користуються кнопковими телефонами.