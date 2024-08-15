Можуть стати співучасниками злочину: українців закликали змінити пароль на Wi-Fi

Неправомірне підключення до приватних мереж Wi-Fi стає дедалі поширенішим явищем. Це відбувається через те, що багато користувачів не встановлюють належного захисту, повідомив юрист Олександр Шуменко у бесіді з GSMinfo.

Однак, за словами експерта, кримінальна відповідальність за ці дії навряд чи можлива, оскільки збиток вважається «малозначним».

Шуменко пояснив, що такого роду підключення створюють значні незручності – падає швидкість інтернету, можуть зависати різні пристрої.

Користувачам приватних мереж Wi-Fi важливо пам’ятати, що зловмисники можуть отримати доступ до їхнього інтернету і використовувати його для здійснення кіберзлочинів.

«Водночас під час розслідування таких злочинів з’ясується, що було використано ip-адресу звичайного користувача, і йому доведеться доводити, що до злочинів він не мав стосунку», – підкреслив Олександр.

“Дуже важливо встановити надійний пароль, який ніяк не асоціюється з Вами, щоб підібрати його прости перебором було неможливо” – радять експерти

Оператори зв’язку, що надають інтернет-послуги, можуть ефективно запобігти несанкціонованому доступу до приватних мереж Wi-Fi, проводячи роз’яснювальну роботу з користувачами про заходи безпеки, резюмував експерт.