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Смартфони Xiaomi працюватимуть довше та заряджатимуться швидше

GSMinfo09.08.2024
Xiaomi 13

Xiaomi використовує акумулятор ємністю 5000 мАг у більшості сучасних смартфонів. В останніх випущених моделях, як-от Redmi Note 13 Pro+ для індійського ринку, компанія використовувала швидку зарядку потужністю до 120 Вт, а нещодавно представлений у Китаї Redmi K70 Ultra постачається з акумулятором ємністю 5500 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 120 Вт. Такий смартфон можна зарядити до 100% за 24 хвилини.

За даними джерела Digital Chat Station у Weibo, компанія тестує батареї ємністю 5500 мАгод, 6000 мАгод, 6500 мАгод, 7000 мАгод і навіть 7500 мАгод зі швидкою зарядкою потужністю 100 Вт або 120 Вт.

В тему
АкумуляторШвидка зарядкаПовна зарядка через
5000 мА·год120 Вт18 хвилин
5500 мА·год100 Вт34 хвилини
6000 мА·год120 Вт30 хвилин
6500 мА·год100 Вт49 хвилин
7000 мА·год120 Вт40 хвилин
7500 мА·год100 Вт63 хвилини

Нещодавно компанія OnePlus представила смартфон Ace Pro з акумулятором ємністю 6100 мАг і швидкою зарядкою SuperVOOC потужністю 100 Вт. Гаджет можна зарядити з 0 до 100% всього за 36 хвилин.

Акумулятори та їхні можливості розвиваються швидкими темпами. Кілька компаній, як-от OnePlus і Honor, почали використовувати батареї з негативним електродом із кремнію і вуглецю, які забезпечують високу щільність енергії за невеликого розміру. Однак поки компанії обмежують зарядку в смартфонах 100 Вт або 120 Вт, зрідка випускаючи моделі з підтримкою “революційних” 150 Вт і більше.

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GSMinfo09.08.2024
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