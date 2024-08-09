Смартфони Xiaomi працюватимуть довше та заряджатимуться швидше
Xiaomi використовує акумулятор ємністю 5000 мАг у більшості сучасних смартфонів. В останніх випущених моделях, як-от Redmi Note 13 Pro+ для індійського ринку, компанія використовувала швидку зарядку потужністю до 120 Вт, а нещодавно представлений у Китаї Redmi K70 Ultra постачається з акумулятором ємністю 5500 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 120 Вт. Такий смартфон можна зарядити до 100% за 24 хвилини.
За даними джерела Digital Chat Station у Weibo, компанія тестує батареї ємністю 5500 мАгод, 6000 мАгод, 6500 мАгод, 7000 мАгод і навіть 7500 мАгод зі швидкою зарядкою потужністю 100 Вт або 120 Вт.
|Акумулятор
|Швидка зарядка
|Повна зарядка через
|5000 мА·год
|120 Вт
|18 хвилин
|5500 мА·год
|100 Вт
|34 хвилини
|6000 мА·год
|120 Вт
|30 хвилин
|6500 мА·год
|100 Вт
|49 хвилин
|7000 мА·год
|120 Вт
|40 хвилин
|7500 мА·год
|100 Вт
|63 хвилини
Нещодавно компанія OnePlus представила смартфон Ace Pro з акумулятором ємністю 6100 мАг і швидкою зарядкою SuperVOOC потужністю 100 Вт. Гаджет можна зарядити з 0 до 100% всього за 36 хвилин.
Акумулятори та їхні можливості розвиваються швидкими темпами. Кілька компаній, як-от OnePlus і Honor, почали використовувати батареї з негативним електродом із кремнію і вуглецю, які забезпечують високу щільність енергії за невеликого розміру. Однак поки компанії обмежують зарядку в смартфонах 100 Вт або 120 Вт, зрідка випускаючи моделі з підтримкою “революційних” 150 Вт і більше.
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