Смартфони Xiaomi працюватимуть довше та заряджатимуться швидше

Xiaomi використовує акумулятор ємністю 5000 мАг у більшості сучасних смартфонів. В останніх випущених моделях, як-от Redmi Note 13 Pro+ для індійського ринку, компанія використовувала швидку зарядку потужністю до 120 Вт, а нещодавно представлений у Китаї Redmi K70 Ultra постачається з акумулятором ємністю 5500 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 120 Вт. Такий смартфон можна зарядити до 100% за 24 хвилини.

За даними джерела Digital Chat Station у Weibo, компанія тестує батареї ємністю 5500 мАгод, 6000 мАгод, 6500 мАгод, 7000 мАгод і навіть 7500 мАгод зі швидкою зарядкою потужністю 100 Вт або 120 Вт.

Акумулятор Швидка зарядка Повна зарядка через

5000 мА·год 120 Вт 18 хвилин

5500 мА·год 100 Вт 34 хвилини

6000 мА·год 120 Вт 30 хвилин

6500 мА·год 100 Вт 49 хвилин

7000 мА·год 120 Вт 40 хвилин

7500 мА·год 100 Вт 63 хвилини

Нещодавно компанія OnePlus представила смартфон Ace Pro з акумулятором ємністю 6100 мАг і швидкою зарядкою SuperVOOC потужністю 100 Вт. Гаджет можна зарядити з 0 до 100% всього за 36 хвилин.

Акумулятори та їхні можливості розвиваються швидкими темпами. Кілька компаній, як-от OnePlus і Honor, почали використовувати батареї з негативним електродом із кремнію і вуглецю, які забезпечують високу щільність енергії за невеликого розміру. Однак поки компанії обмежують зарядку в смартфонах 100 Вт або 120 Вт, зрідка випускаючи моделі з підтримкою “революційних” 150 Вт і більше.