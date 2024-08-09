Twitter буде відключено в Венесуелі на 10 днів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що соціальна мережа Х (раніше Twitter) безліч разів порушила законодавство в країні, у зв’язку з чим її роботу в країні буде припинено на 10 днів.

Мадуро наголосив, що соціальна мережа розпалює ненависть, фашизм, громадянську війну, протистояння венесуельців, а також усі закони Венесуели. Він додав, що підписав пропозицію Національної комісії з телекомунікацій (Conatel), яка вирішила відключити соціальну мережу від роботи у Венесуелі на 10 днів.

До цього американський підприємець і бізнесмен Ілон Маск заявив, що “йде” за президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, пообіцявши відправити його до в’язниці в Гуантанамо на Кубі “на віслюку”.

Маск прийняв виклик на бій від Мадуро і пообіцяв безплатно відправити його на Марс у разі перемоги. При цьому Маск також додав, що Мадуро злякається і скасує свій виклик на бій.

Напередодні Мадуро заявив, що Венесуела не буде відключена від месенджера WhatsApp.