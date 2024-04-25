Проверьте кошельки: в Украине выводят из обращения целый ряд денежных единиц

Национальный банк Украины уже неоднократно выводил из обращения разные монеты, а также старые банкноты заменяя их новыми и с улучшенной защитой. Это делается для того, чтобы улучшить состояние и качество наличных денег, оптимизировать их и сделать невозможным появление подделок. И действительно, если принять во внимание фальшивые купюры, которые есть в Украине, то все они имитируют банкноты выпущенные до 2015 года. Дело в плохой системе защиты, которую проще подделать. Пока же известно об изъятии из обращения многих монет, выпущенных до 2003 года. Речь о 1, 2, 5 и 25 копейках. Если у вас есть такие деньги, причем в большом количестве, вы можете обменять их на актуальные. Чтобы сделать это, нужно обратиться в одно из отделений НБУ. Таких монет у людей еще действительно много, ведь по предварительным подсчетам вышеупомянутых копеек в обращении около 7 миллиардов единиц.

Стоит ли коллекционировать эти копейки?

Многие думают, что такие монеты нужно беречь, ведь через много лет они станут коллекционными. Но это миф, ведь если монета выпущена большим тиражом, она не станет коллекционной даже через 100 лет.

“Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через много лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это ошибка“, – уверяет редактор сайта “Монетки-Ягодки” Виталий Ткач.

Он говорит, что ценятся только редкие экземпляры. Те, которые имеют заводские дефекты, выпущены ограниченным номиналом. К примеру, бывают ситуации, что при чеканке монет происходят какие-то сбои в работе и одна партия, например, 5000 штук по существу бракованных монет попадает в обращение. Вот такие экземпляры и потом ищут коллекционеры.

За них можно выручить от 1000 до 30 000 и более гривен. О ценных монетах можно многое узнать в Интернете. Просто введите номинал монеты и ее год и сеть выдаст информацию, были ли в этом году ценные экземпляры и как их идентифицировать.