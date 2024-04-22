Как улучшить скорость Wi-Fi-роутера: 5 проверенных способов на все случаи жизни

Интернет есть, но слишком медленный? Предлагаем вашему вниманию 5 способов улучшения скорости вай-фай в доме. Некоторые из них могут вас удивить, например, стоит убрать роутер подальше от микроволновки и аквариума.

Если скорость домашнего интернета кажется вам слишком низкой, дело может быть не только в плохом тарифе. Качество сигнала зависит от многих факторов, поэтому здесь нужен комплексный подход.

Для проверки скорости интернета можно воспользоваться специальными сервисами, например, Speedtest. Если скорость меньше заявленной, то нужно искать причины.

Как улучшить скорость соединения Wi-Fi

Нужно учесть несколько факторов: