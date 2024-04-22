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Как улучшить скорость Wi-Fi-роутера: 5 проверенных способов на все случаи жизни
Интернет есть, но слишком медленный? Предлагаем вашему вниманию 5 способов улучшения скорости вай-фай в доме. Некоторые из них могут вас удивить, например, стоит убрать роутер подальше от микроволновки и аквариума.
Если скорость домашнего интернета кажется вам слишком низкой, дело может быть не только в плохом тарифе. Качество сигнала зависит от многих факторов, поэтому здесь нужен комплексный подход.
Для проверки скорости интернета можно воспользоваться специальными сервисами, например, Speedtest. Если скорость меньше заявленной, то нужно искать причины.
Как улучшить скорость соединения Wi-Fi
Нужно учесть несколько факторов:
- Не ставьте роутер слишком близко к полу. Сигнал от роутера исходит дугообразно, поэтому при расположении его в нижней части квартиры его часть будет уходить в пол.
- Проверьте температуру роутера. Вполне вероятно, вентиляционные отверстия маршрутизатора загрязнились пылью, особенно, если устройство стоит близко к окну.
- Старайтесь не ставить сетевое оборудование рядом с другими электроприборами, особенно, микроволновой печью. Большинство микроволновок используют тот же диапазон часто, что и роутеры. Именно поэтому это может привести к перебоям в работе. Да и вообще кухня это точно не лучшее место для роутера.
- Убедитесь, что роутер не блокируют предметы-изоляторы. Это может быть зеркало или аквариума, которые могут замедлить или вовсе заблокировать сигнал. Также стоит как можно дальше ставить роутер как можно дальше от Bluetooth устройств, таких как мышка, беспроводная клавиатура или наушники. Это может вызвать помехи и нарушать качество сигнала.
- Если ваш роутер поддерживает соединение через 5 ГГц, обязательно настройте его именно на этот режим. Таким образом каналов на подключение будет больше, и это положительно повлияет на стабильность интернета в вашей квартире. Кстати, стоят роутеры с поддержкой 5 ГГц довольно дешево, можно приобрести неплохие модели всего за 800-1000 гривен.
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