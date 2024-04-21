Банки и обменники получили право не принимать некоторые доллары: о каких банкнотах идет речь?

Еще несколько месяцев назад украинцы начали бить тревогу из-за того, что финансовые учреждения отказывались принимать доллары старого образца, например, 1996 года выпуска. Тогда НБУ вмешался, и банки начали принимать такие деньги, а обменники все еще от них отказываются. Они ссылаются на то, что их оборудование не может проверить подлинность такой купюры из-за того, что она имеет устаревший уровень защиты, который легко подделать. В то же время есть и ряд купюр, которые не принимает никто. В НБУ перечислили их список.

Какие доллары вам не обменяют?

Банки могут не принять доллары, которые слишком загрязнены, порваны, у них есть признаки гниения, плесень, они склеены вместе. Также в это число входят купюры, которые визуально хорошо смотрятся, но на ультрафиолете видны значительные загрязнения. Вместо этого, владельцу таких денег могут предложить услугу инкассо. Это означает, что средства у вас изымают, отправляют их зарубежный банк, который выпустил их в обращение. Там происходит обмен старых купюр на новые, и тогда владельцу возвращают новые купюры, или сумму в гривневом эквиваленте. Однако есть весомый нюанс. Это платная услуга и за инкассо нужно платить от 15% до 35% комиссии от номинала. Размер комиссии зависит от масштаба повреждений.

Если же купюра просто помятая, или имеет незначительные мелкие загрязнения, ее должны принять и обменять по актуальному курсу. Также НБУ отмечает, что ни обменники, ни тем более банки не имеют права не принимать у людей деньги старого образца.

“Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты“, — отметили в НБУ.

Если вам отказывают в услуге обязательно жалуйтесь в разные инстанции. Как минимум напишите жалобу на официальном сайте Минфина.