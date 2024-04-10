Vertu Ironflip – преміум смартфон за ціною машини

Компанія Vertu, незважаючи на свою китайську осідлість, продовжує випускати гаджети класу люкс під власним брендом. Для цього вона користується допомогою сторонніх виробників: спочатку Vertu переробила смартфон від Hisense, потім перевипустила два складних телефони від Royole, а тепер активно перелицьовує деякі з флагманів ZTE.

Новий смартфон Vertu Ironflip (до речі, перша подібна розкладачка бренду) теж був зроблений зі смартфона ZTE, а саме з нещодавно представленого Nubia Flip. Щоправда, змін цього разу зазнала не тільки зовнішність, а й частина апаратної складової. В якості процесора тепер використовується не дворічний середняк Snapdragon 7 Gen 1, а торішній флагман Snapdragon 8 Gen 2. Решта змін другорядні: версія Bluetooth оновилася з 5.2 до 5.3, а дротова зарядка прискорилася з 33 до 65 Вт.

Vertu Ironflip

Все інше не змінилося. Внутрішній дисплей має діагональ 6.9″ і частоту оновлення 120 Гц, а зовнішній екранчик на 1.43″ діє лише як допоміжний. Невідома основна камера на 50 МП доповнена затичкою на 2 МП – для преміального смартфона якось несерйозно. Ємність батареї становить 4310 мАгод, а її зарядка відбувається через порт Type-C 3.2. З іншого є підтримка eSIM, Wi-Fi 6 і NFC. Захист від вологи не заявлений.

Усі забарвлення Vertu Ironflip

Vertu Ironflip продається в єдиній конфігурації 12/512. Ціна моделі починається з позначки в $4500: за ці гроші ви отримаєте розкладачку, обшиту шкірою молодого дерматину теляти чорного, синього, коричневого, червоного або оранжевого кольору. Варіант зі шкіри алігатора залежно від забарвлення обійдеться вам у 5900 або 7200 доларів. Для порівняння, оригінальний ZTE Nubia Flip коштує в Європі від 600 євро, а в Китаї – так і зовсім від 415 доларів.

А як вам цей смартфон? Чи подобається він вам? Поділіться своєю думкою в коментарях до цієї статті!