В США дітям молодше 14 років заборонили мати акаунти в соцмережах

Документ, підписаний губернатором Флориди Роном ДеСантісом, повністю забороняє створення акаунтів у соцмережах для дітей віком до 14 років, а для підлітків від 14 до 16 років вводить вимогу отримання письмової згоди від батьків.

Крім обмежень для тінейджерів, новий закон також зобов’язує проводити верифікацію віку для відвідувачів порнографічних сайтів.

За словами ДеСантіса, ці заходи покликані захистити неповнолітніх від негативного впливу соціальних медіа.

Акт, що отримав назву HB 3, набуде чинності з 1 січня 2025 року. Однак технологічні гіганти, включно з Google, X (колишній Twitter) і TikTok, уже пообіцяли оскаржити документ у суді, вказуючи на потенційні порушення свободи слова та конфіденційності особистих даних.

Флорида стала далеко не першим штатом, який виступив із подібними заборонними ініціативами щодо соцмереж.

Схожі законопроєкти розглядали або ухвалили в Арканзасі, Луїзіані, Огайо, Юті та низці інших регіонів.

Багато в чому це пов’язано із занепокоєнням про негативний вплив соціальних платформ на психічне здоров’я тінейджерів.