Українцям порадили не глузувати з телефонних шахраїв: погано закінчиться

Найчастіше люди не витрачають час на розмови з телефонними шахраями. Але деякі абоненти вирішують поспілкуватися з аферистами, провчити їх або подражнити. Хтось робить це заради розваги, хтось – щоб забрати в шахраїв час і не дати їм ошукати когось іще. Нерідко це закінчується тим, що зловмисники перестають дзвонити на номер “жартівника” і прибирають його зі своєї бази.

Однак не завжди все закінчується так мирно. Шахраї можуть помститися абоненту за спробу розіграшу і втрачений час.

Шахраї підробляють номер жертви

Технологія підміни номера дає змогу шахраям підробляти свої номери та телефонувати від імені банків та інших організацій. Вона ж є поширеним способом помсти – аферисти змінюють Caller ID свого номера на номер “жертви”, тобто замінюють його зовнішній вигляд. Тепер шахраї можуть дзвонити нібито від її імені: фактично їхній номер не змінився, але на екранах інших абонентів відображатимуться саме цифри номера “жертви” зловмисників.

Подальші дії аферистів залежать від їхньої фантазії. Так, відомі такі випадки:

Шахраї обдзвонюють решту своїх жертв, підставляючи замість свого номера цифри номера абонента. У результаті той отримує як дзвінки з претензіями, так і залишені на його номер скарги на сайтах і в мобільних визначниках. Якщо інші жертви поскаржаться на цей номер стільниковому оператору, то номер і зовсім можуть заблокувати.

Шахраї телефонують від імені жертви в правоохоронні органи і повідомляють про правопорушення, нібито скоєне власником номера. У поліції не важко дізнатися, кому належить номер, а також з’ясувати його адресу реєстрації. Надалі абоненту доведеться пояснювати, що дзвонив не він.

І хоча довести свою невинність поліції та оператору нескладно, оскільки підміну Caller ID легко визначити, абоненту доведеться витратити на це свої нерви і час.

Масова реєстрація за номером жертви

Особливо мстиві шахраї можуть спровокувати спам-атаку SMS-повідомленнями на номер жертви. Роблять вони це за допомогою масових реєстрацій на різних сайтах, платформах і сервісах:

Як номер для створення акаунта вони вказують номер абонента.

Платформа або сайт відправляють на цей номер SMS із підтвердженням.

У результаті на телефон жертви починає надходити потік повідомлень від різних сервісів, на яких шахраї спробували її зареєструвати. Шкоди від цієї помсти небагато, але SMS можуть турбувати в невідповідний час, відволікати від роботи і просто дратувати.

Створення діпфейків за голосом жертви

Любителям “поговорити” з шахраями варто побоюватися і діпфейків. Це відносно новий спосіб обману, але при цьому найнебезпечніший. Зловмисники записують розмову з потенційною жертвою, а потім за допомогою штучного інтелекту генерують на основі її голосу інше повідомлення. Його зміст – повністю фантазія шахраїв. Найчастіше в ньому міститиметься прохання про допомогу і переказ грошей, спрямоване на друзів, сім’ю і знайомих жертви.

Після генерації діпфейка голосом жертви шахраям залишається знайти спосіб зв’язатися з близькими цієї людини. Нерідко в їхніх базах уже є якась додаткова інформація про неї. Якщо ж її немає, шахраї можуть вручну знайти акаунт абонента, наприклад, через синхронізацію контактів і пошук за номером.