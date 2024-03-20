США заблокували заяву G7 із засудженням російських виборів

Сполучені Штати заблокували текст заяви країн “Великої сімки” (G7), що засуджує вибори президента, які відбулися в Росії. Про це повідомляє італійська газета La Repubblica з посиланням на джерела.

Проект заяви підготувала Італія, яка цього року головує в клубі. У ньому російські вибори називали “фарсом”.

Документ був відкликаний радником американського президента з нацбезпеки Джейком Салліваном.

“Не вільні вибори, але реальність така, що [Володимир] Путін – президент”, – цитує Саллівана видання.

У США заявляли, що не вітатимуть російського президента, оскільки вибори “не відповідали будь-яким критеріям справедливості”.