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Українцям назвали подарунки, які не слід дарувати на 14 лютого

08.02.2024
подарунок

Обираючи подарунки на День святого Валентина, дуже важливо робити це з розумом, щоб не розчарувати і не образити свою другу половинку.

Ми зібрали поради, яких подарунків українцям варто уникати, щоб цей день залишився особливим:

  • Предмети релігійної тематики можуть суперечити віруванням чи цінностям вашого партнера, що призведе до дискомфорту або непорозуміння.
  • Подарунок годинника часто сприймається як символ близької розлуки, що робить його ризикованим вибором, незважаючи на його корисність.
  • Тримайтеся подалі від ножів і столових приборів, оскільки вважається, що вони приносять конфлікт у стосунки.
  • Надто дорогі подарунки можуть здатися нав’язливими; натомість оберіть щось більш приємне, наприклад, романтичну вечерю.
  • Відмовтеся від банальних подарунків, таких як листівки, квіти та цукерки, і зосередьтеся на тому, що справді здивує вашого партнера.

Спеціально для чоловіків:

  • Набори для гоління можуть свідчити про брак догляду за собою, що може його образити.
  • Інструменти складно підібрати належної якості та корисності, що робить їх менш сприятливим варіантом.

Такі предмети, як рушники, халати та капці, часто вважаються носіями негативної енергії, і їх краще уникати.

Для жінок:

Предмети домашнього вжитку або побутова техніка можуть сприйматися як нечутливі, натякаючи на зосередженість на домашніх ролях.

Уникайте особистих засобів краси та догляду, оскільки вони є дуже особистими і їх важко підібрати відповідно до вподобань вашого партнера.

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08.02.2024
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