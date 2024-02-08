Українцям назвали подарунки, які не слід дарувати на 14 лютого

Обираючи подарунки на День святого Валентина, дуже важливо робити це з розумом, щоб не розчарувати і не образити свою другу половинку.

Ми зібрали поради, яких подарунків українцям варто уникати, щоб цей день залишився особливим:

Предмети релігійної тематики можуть суперечити віруванням чи цінностям вашого партнера, що призведе до дискомфорту або непорозуміння.

Подарунок годинника часто сприймається як символ близької розлуки, що робить його ризикованим вибором, незважаючи на його корисність.

Тримайтеся подалі від ножів і столових приборів, оскільки вважається, що вони приносять конфлікт у стосунки.

Надто дорогі подарунки можуть здатися нав’язливими; натомість оберіть щось більш приємне, наприклад, романтичну вечерю.

Відмовтеся від банальних подарунків, таких як листівки, квіти та цукерки, і зосередьтеся на тому, що справді здивує вашого партнера.

Спеціально для чоловіків:

Набори для гоління можуть свідчити про брак догляду за собою, що може його образити.

Інструменти складно підібрати належної якості та корисності, що робить їх менш сприятливим варіантом.

Такі предмети, як рушники, халати та капці, часто вважаються носіями негативної енергії, і їх краще уникати.

Для жінок:

Предмети домашнього вжитку або побутова техніка можуть сприйматися як нечутливі, натякаючи на зосередженість на домашніх ролях.

Уникайте особистих засобів краси та догляду, оскільки вони є дуже особистими і їх важко підібрати відповідно до вподобань вашого партнера.