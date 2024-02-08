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Українцям назвали подарунки, які не слід дарувати на 14 лютого
Обираючи подарунки на День святого Валентина, дуже важливо робити це з розумом, щоб не розчарувати і не образити свою другу половинку.
Ми зібрали поради, яких подарунків українцям варто уникати, щоб цей день залишився особливим:
- Предмети релігійної тематики можуть суперечити віруванням чи цінностям вашого партнера, що призведе до дискомфорту або непорозуміння.
- Подарунок годинника часто сприймається як символ близької розлуки, що робить його ризикованим вибором, незважаючи на його корисність.
- Тримайтеся подалі від ножів і столових приборів, оскільки вважається, що вони приносять конфлікт у стосунки.
- Надто дорогі подарунки можуть здатися нав’язливими; натомість оберіть щось більш приємне, наприклад, романтичну вечерю.
- Відмовтеся від банальних подарунків, таких як листівки, квіти та цукерки, і зосередьтеся на тому, що справді здивує вашого партнера.
Спеціально для чоловіків:
- Набори для гоління можуть свідчити про брак догляду за собою, що може його образити.
- Інструменти складно підібрати належної якості та корисності, що робить їх менш сприятливим варіантом.
Такі предмети, як рушники, халати та капці, часто вважаються носіями негативної енергії, і їх краще уникати.
Для жінок:
Предмети домашнього вжитку або побутова техніка можуть сприйматися як нечутливі, натякаючи на зосередженість на домашніх ролях.
Уникайте особистих засобів краси та догляду, оскільки вони є дуже особистими і їх важко підібрати відповідно до вподобань вашого партнера.
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