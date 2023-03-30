Квартира за дві середні зарплати: де в Україні можна купити недороге житло

В Україні нескладно придбати житло навіть маючи в кишені лише 40 тис. грн. Щоправда купуючи квартиру за таку суму, потрібно бути готовим до певних незручностей. Недороге житло переважно розташоване у сільській місцевості та позбавлене певних комунікацій, наприклад санвузла. А ще така квартира може потребувати дороговартісного ремонту.
Та якщо фінансові можливості обмежені, вибирати не доводиться. На сайтах з продажу нерухомості чимало оголошень із квартирами до 40 тис. грн. Причому серед них є цілком пристойні варіанти із двома кімнатами, туалетом та навіть підвалом.
Наприклад у селі Помічна, що в Кіровоградській області, двокімнатну квартиру продають рівно за 40 тис. грн. Її площа становить 47 кв. м, з яких 7 «квадратів» займає кухня. Планування роздільне, є ванна та туалет. Також у ціну нерухомості входить кладовка, погріб і сарай.
За ту ж ціну можна придбати й двокімнатну квартиру у містечку Жовква Львівської області. Житло на 43 кв. м із кухнею у 8 квадратів знаходиться в самісінькому центрі міста. За словами власника, квартира повністю облаштована для комфортного проживання: є меблі та побутова техніка. Також вона чудово підійде для розміщення бізнесу, наприкалад адвокатської контори чи стоматологічного кабінету.
Ще один варіант за ту ж суму – це квартира у місті Слов’янськ, що на Дніпропетровщині. Площа житла складає 42 кв. м із кухнею на 7,7 кв. м. Квартира розташована у двоповерховому цегляному будинку. Є газ та електроенергія. Неподалік знаходиться магазин, зупинка громадського транспорту та навіть залізнична станція. Щоправда власник попереджає: «квартира потребує ремонту».
Варто зазначити, що недорогого житла в Україні зараз чимало. Часом за суму до 40 тис. грн можна придбати навіть не квартиру, а цілий будинок. Проте таке житло скоріш за все буде розташоване або поблизу зони бойових дій, або неподалік від кордону з росією. Тож вкладати гроші в нерухомість, яка може будь якої миті постраждати від ворожого снаряду, мало хто наважується.
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