Штраф до 100 000 гривен за счетчики: что нужно сделать, чтобы избежать расходов

Украинцев в очередной раз предупреждают, что любое вмешательство в работу приборов учета может привести к неисправности прибора. Кроме того, потребителя-нарушителя привлекут к ответственности и заставят заплатить немалый штраф. Нарушением считают даже недопуск контролеров к счетчику, в случае его проверки.

За что можно получить штраф

Украинцев наказывают за любое вмешательство в работу счетчика, а именно:

возобновление поставок газа без соответствующего разрешения;

самостоятельное подключение газового оборудования, без разрешения соответствующих органов и поставщиков;

повреждение пломбы счетчика во время самовольного вмешательства в его работу.

Какой будет сумма штрафа

Суммы штрафов будут немалыми:

если потребитель самовольно демонтировал счетчик или вмешался в его работу, что привело к поломке, то придется заплатить штраф от 850 до 3 400 гривен;

если к счетчику не допустили контролеров, то придется уплатить штраф до 2 2250 гривен;

за повреждение пломбы можно получить самый строгий штраф в виде ста тысяч гривен.

Как видите, самостоятельно вмешиваться в работу приборов учета не стоит. В случае возникновения проблемы, нужно позвонить в компанию, которая обслуживает газовые сети. Иначе следует готовиться к серьезному штрафу.

Какой будет стоимость газа после завершения отопительного сезона

В начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в правительстве пообещали не повышать тарифы на газ и тепло до конца военного положения и еще полгода после его отмены. Поэтому остается надеяться, что тарифы действительно не будут повышать. Однако ранее звучали заявления, что стоимость газа могут пересмотреть, если на это будут серьезные причины. Сейчас проблем с голубым топливом в Украине нет, ведь хранилища заполнены настолько, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона. Поэтому как минимум до мая цены на газ будут оставаться на том же уровне, что и сейчас.