Power Play: тестуємо Samsung Galaxy S24 Ultra на ігровій арені

Автор YouTube-каналу ETA PRIME опублікував відео з демонстрацією можливостей Galaxy S24 Ultra під час використання гаджета як портативної ігрової консолі.

Samsung Galaxy S24 Ultra на базі чіпа Snapdragon 8 Gen 3 тестувався разом зі спеціальним геймпадом, який кріпиться до корпусу.

Samsung Galaxy S24 Ultra показав себе відмінно в Fortnite, видавши середні 90 fps при найвищих налаштуваннях. Також смартфон дає змогу грати в Minecraft при 120 fps. У PUBG доведеться грати при 60 fps. Те саме стосується і вимогливої Genshin Impact.

ETA PRIME також протестував флагман з емуляторами консолей PlayStation 2, PlayStation Portable і GameCube. Зі старими іграми Galaxy S24 Ultra справляється без будь-яких проблем.

Загалом смартфон демонструє чудові результати. Але заміною консолі стати не може. Та й підтримкою ААА-хітових ігор з ПК, на кшталт Resident Evil 4 і Death Stranding, як iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max, похвалитися не здатний.